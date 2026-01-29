Usando gas pimienta, hombres roban 2.7 millones de dólares en efectivo en Tokio

Un grupo de tres hombres sustrajo maletas que contenían 2.7 millones de dólares en efectivo en una transitada zona del centro de Tokio, tras someter a las víctimas con gas pimienta.

El Departamento de Policía Metropolitana de la capital japonesa confirmó que el atraco ocurrió aproximadamente a las 21:30 horas (tiempo local) en las inmediaciones de la estación de Ueno, un punto neurálgico para el turismo y el comercio. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el monto robado asciende a 420 millones de yenes.

Los hechos en la estación de Ueno

Las víctimas, un grupo de cinco ciudadanos de nacionalidades china y japonesa, se encontraban cargando maletas con el efectivo en un vehículo cuando fueron interceptados. Los agresores utilizaron gas pimienta para neutralizarlos y huir con el dinero.

Portavoces de la policía capitalina, que solicitaron el anonimato, indicaron que las investigaciones preliminares se centran en el origen de los recursos. Reportes de la cadena local Fuji Television señalan que las víctimas declararon ante los investigadores que el efectivo estaba destinado a operaciones de casas de cambio en la zona.

Segundo ataque en el Aeropuerto de Haneda

Apenas unas horas después del incidente en Ueno, se registró un segundo asalto con características similares. En un estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Haneda, un hombre que transportaba 190 millones de yenes (equivalentes a 1.2 millones de dólares) fue atacado también con gas pimienta por tres sujetos.

La cadena de noticias TBS informó que la policía japonesa analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad (CCTV) para determinar si se trata de la misma banda criminal. El uso de químicos irritantes y la selección de objetivos que transportan grandes sumas de efectivo sugieren una logística de vigilancia previa sobre las víctimas.

Implicaciones de seguridad en Japón

Este tipo de crímenes son considerados "atípicos" en Japón, una nación que mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. No obstante, las autoridades han alertado sobre un incremento en incidentes relacionados con transacciones de divisas y criptoactivos que involucran ciudadanos extranjeros.

La policía de Tokio ha desplegado un operativo de búsqueda en los distritos colindantes a Taito y Ota, mientras se verifica si las víctimas contaban con los permisos necesarios para el traslado de tales cantidades de efectivo por la vía pública, conforme a la Ley de Divisas y Comercio Exterior de Japón.

RLO