Nigeria y EU buscan frenar expansión de cárteles mexicanos en territorio africano

El general de brigada retirado Mohamed Buba Marwa, titular de la Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria (NDLEA), advirtió que los cárteles mexicanos representan una amenaza real para el país, luego del desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos de drogas y la detención de ciudadanos mexicanos presuntamente involucrados en su operación.

Durante un encuentro con Michael Gonzales, subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley para África y Medio Oriente, Marwa afirmó que las autoridades nigerianas mantienen acciones para combatir la expansión de estas organizaciones criminales.

La amenaza de los cárteles mexicanos es real y la estamos enfrentando. En los últimos meses, agentes de la NDLEA desmantelaron el laboratorio clandestino de metanfetamina más grande jamás descubierto en Nigeria, en un bosque en Ijebu Este, estado de Ogun, donde arrestamos a tres expertos mexicanos en metanfetamina y a sus colaboradores nigerianos", declaró el funcionario.

Entre los operativos destacó el desmantelamiento del laboratorio clandestino de metanfetamina más grande descubierto hasta ahora en Nigeria, localizado en una zona boscosa de Ijebu Este, en el estado de Ogun. En ese lugar fueron detenidos tres mexicanos señalados como especialistas en la producción de metanfetamina, así como varios colaboradores nigerianos.

Advierten sobre rutas internacionales de narcotráfico

Marwa sostuvo que el objetivo de estas organizaciones no sería únicamente abastecer el mercado de drogas de Nigeria, sino establecer un corredor de producción y distribución en África Occidental para enviar cantidades industriales de metanfetamina a Europa, Asia y Estados Unidos.

El funcionario señaló que el desmantelamiento de los laboratorios y las detenciones afectan las operaciones financieras de las redes criminales, al reducir sus ganancias y, con ello, su capacidad para adquirir armas y sostener actividades violentas.

Por su parte, Michael Gonzales afirmó que los hallazgos recientes apuntan a un intento deliberado de organizaciones criminales mexicanas por convertir a Nigeria en un centro de producción de narcóticos.

Las autoridades estadounidenses y nigerianas destacaron la importancia de la cooperación internacional para combatir estas actividades. Según Gonzales, las operaciones se han apoyado en labores de inteligencia, coordinación entre agencias y controles fronterizos, además de interrogatorios, investigaciones y procesos judiciales.

Los operativos forman parte de los esfuerzos de Nigeria para impedir que su territorio sea utilizado como plataforma para la producción y distribución internacional de drogas sintéticas.