Uganda extraditará a EU a militar retirado acusado de suministrar armas al CJNG

La justicia de Uganda anunció la próxima extradición a Estados Unidos de Katungi Michael Mpeirwe, teniente retirado del ejército ugandés y antiguo colaborador cercano del jefe del ejército, Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Yoweri Museveni. Mpeirwe está acusado de participar en un complot para suministrar armas por un valor estimado de 54 millones de dólares a cárteles de la droga mexicanos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía de Uganda confirmó que la extradición fue aprobada y que el militar retirado será entregado a las autoridades estadounidenses para enfrentar cargos en el estado de Virginia, donde se presentó la acusación formal en julio de 2025.

De acuerdo con la acusación, Mpeirwe habría formado parte de una conspiración destinada a contrabandear un arsenal que incluía ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas. Todo este material estaba destinado a organizaciones criminales como el CJNG, descrito por las autoridades estadounidenses como “una de las organizaciones transnacionales más violentas y prolíficas de México”.

Aunque fue destituido de su cargo como director de Relaciones Exteriores del partido de Kainerugaba tras conocerse la acusación, Mpeirwe permaneció en libertad en Kampala, la capital ugandesa, hasta que finalmente fue detenido en junio de este año.

El caso contra Mpeirwe forma parte de una investigación más amplia que involucra a otros acusados en distintos países. Uno de ellos, el ciudadano búlgaro Peter Dimitrov Mirchev, fue arrestado en España en abril de 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2026. Las autoridades norteamericanas sostienen que la red tenía alcance internacional y buscaba abastecer de armamento sofisticado a los cárteles mexicanos para fortalecer sus operaciones.

La extradición de Mpeirwe se inscribe en la estrategia de Estados Unidos de perseguir a quienes facilitan recursos militares a los cárteles mexicanos, considerados una amenaza directa para la seguridad nacional.

El CJNG, en particular, ha sido señalado por su capacidad de expansión y violencia, lo que ha llevado a Washington a intensificar la cooperación internacional para desmantelar sus redes de apoyo.

Con información de AFP.