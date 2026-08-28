Inquilino recibe a policías con lanzallamas casero durante desalojo en Oklahoma

Una situación no prevista en el manual de procedimientos ocurrió hace unos días a oficiales de la policía. La Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma difundió el 26 de agosto un video de cámara corporal que muestra el momento en que un hombre recibió con un lanzallamas casero a los agentes que intentaban ejecutar una orden de desalojo en un departamento de Oklahoma City.

El incidente ocurrió el 11 de agosto, cuando los agentes acudieron a un complejo de departamentos ubicado sobre South Harvey Avenue para realizar el desalojo. De acuerdo con la oficina del sheriff, el ocupante, identificado como Darron Dunn, de 61 años, había bloqueado la puerta del inmueble.

Una vez que los agentes lograron ingresar al departamento, Dunn dirigió hacia uno de los policías un dispositivo casero que funcionaba como lanzallamas.

En las imágenes difundidas por las autoridades se observa cómo una llamarada sale disparada en dirección al agente. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma, las llamas alcanzaron aproximadamente 15 pies, equivalentes a unos 4.5 metros.

El incidente se agravó cuando los agentes localizaron dentro del departamento lo que parecía ser un artefacto explosivo improvisado conectado a una batería de automóvil.

Ante el riesgo, los policías solicitaron el apoyo del Equipo Táctico y del Escuadrón Antibombas del sheriff. El área fue asegurada mientras los especialistas intervenían ante la posible presencia del dispositivo explosivo.

Finalmente, Darron Dunn fue detenido.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma, el hombre enfrenta cargos por agresión y lesiones con un arma mortal, posesión de un dispositivo incendiario o explosivos y obstrucción de un agente.