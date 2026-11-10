Universidad de Ohio suspende fraternidad Sigma Alpha Epsilon tras VIDEO de jóvenes en llamas

La Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, suspendió temporalmente a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon luego de que se difundiera un video en redes sociales que muestra a dos jóvenes envueltos en llamas durante un incidente que ya es investigado por las autoridades.

Las imágenes, que superaron 1.5 millones de visualizaciones en la plataforma X, provocaron preocupación y cuestionamientos sobre las actividades y prácticas que se realizan dentro de las fraternidades universitarias, particularmente aquellas relacionadas con posibles rituales de iniciación.

En el video se observa a dos estudiantes con la ropa incendiada mientras ruedan por el suelo e intentan quitársela para apagar el fuego. Alrededor de ellos, varias personas graban la escena y algunas se ríen, mientras otras intervienen para intentar sofocar las llamas.

El incidente generó una respuesta inmediata de las autoridades universitarias, que determinaron suspender las actividades de la organización mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido.

El portavoz de la Universidad Estatal de Ohio, Ben Johnson, confirmó que la institución tiene conocimiento de los hechos y calificó el incidente como sumamente preocupante.

En declaraciones recogidas por el medio local WCMH-TV, el funcionario señaló.

Estamos al tanto de este incidente sumamente preocupante".

Asimismo, aseguró que los jóvenes involucrados están recibiendo atención médica.

Las personas en cuestión están recibiendo la atención médica necesaria", indicó Johnson.

Como medida preventiva, la universidad anunció una suspensión temporal de la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, mientras se desarrolla una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

La institución precisó que la medida permanecerá vigente mientras se realiza una revisión completa del caso.

Video supera 1.5 millones de reproducciones

La difusión del video en redes sociales amplificó la indignación por lo sucedido. Las imágenes muestran a los dos jóvenes intentando apagar las llamas que consumían su ropa, mientras algunos de los presentes continúan grabando con sus teléfonos celulares.

El material audiovisual superó los 1.5 millones de visualizaciones en X, lo que provocó una amplia conversación sobre la responsabilidad de quienes presenciaron el incidente y la necesidad de prevenir situaciones de riesgo dentro de las organizaciones estudiantiles.

Hasta el momento, la información difundida por las autoridades no establece de manera definitiva cómo comenzó el fuego ni si el incidente estuvo relacionado con algún ritual de iniciación de la fraternidad.

Por ello, las circunstancias exactas de lo ocurrido permanecen bajo investigación.

Policía local también investiga el incidente

Además de la investigación universitaria, la policía local informó que trabaja para esclarecer los hechos y determinar qué ocurrió antes, durante y después de que los estudiantes resultaran envueltos en llamas.

Las pesquisas buscan establecer si existieron conductas negligentes, posibles responsabilidades individuales o alguna práctica que pudiera haber puesto en peligro la integridad física de los jóvenes.

La suspensión de Sigma Alpha Epsilon representa una medida institucional inicial y no constituye, por sí misma, una determinación de culpabilidad de sus integrantes.

La fraternidad Sigma Alpha Epsilon fue fundada en 1856 y, de acuerdo con la información publicada en su sitio oficial, tiene como uno de sus objetivos la formación de líderes entre sus integrantes.