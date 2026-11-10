Papa León XIV llega a Córdoba; alistan misa en que prevén asistan 800 mil fieles

El papa León XIV llegó este martes a Córdoba, Argentina, donde cientos de miles de fieles se congregaron para participar en la segunda misa multitudinaria de su gira por Sudamérica. Las autoridades y organizadores esperan una asistencia de al menos 800 mil personas en el complejo estatal de fabricación de aviones Fadea.

El pontífice aterrizó poco después de las 09:00 horas locales en el aeropuerto de Córdoba, donde fue recibido por alrededor de un centenar de personas, en su mayoría niños, que esperaban su llegada sobre la pista.

De buen ánimo, el líder de la Iglesia católica dedicó varios minutos a saludar a los asistentes, estrechar sus manos, tomarse fotografías, recibir regalos y ofrecer bendiciones, en medio de muestras de entusiasmo por su visita.

La llegada del Papa representa uno de los momentos centrales de su recorrido por Argentina, después de encabezar el lunes una celebración religiosa multitudinaria en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, que reunió aproximadamente a 2.5 millones de personas, según los datos difundidos sobre el acontecimiento.

Preparan misa multitudinaria del papa León XIV

A unos 25 kilómetros del aeropuerto, el complejo estatal Fadea se prepara para recibir la celebración eucarística que encabezará el pontífice.

Desde la noche anterior, alrededor de 200 mil fieles participaron en una vigilia al aire libre, a la espera de la misa. Muchos llegaron desde distintas provincias del norte argentino y permanecieron durante horas en el lugar para conseguir un espacio.

La espera estuvo marcada por las bajas temperaturas y el viento. Numerosos asistentes pasaron la noche cubiertos con mantas, ponchos y ropa de abrigo, mientras descansaban en sillas plegables.

A pesar del frío, el ambiente estuvo acompañado por música, mate y expresiones de fe entre las familias que viajaron para presenciar el encuentro con el jefe de la Iglesia católica.

El Papa León XIV celebra misa en la Escuela de Aviación Militar ubicada en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aeronaves, en Córdoba. AFP

Fieles viajan desde distintas provincias para ver al Pontífice

Entre los asistentes se encuentra Clara Juri, una vendedora de muebles de 65 años que viajó ocho horas en automóvil desde Mendoza para participar en la celebración.

Cubierta con un poncho, relató a la agencia AFP las dificultades que enfrentó durante la noche.

"Tuvimos frío", expresó, al explicar que apenas pudo dormir una hora durante la vigilia.

Sin embargo, aseguró que su principal motivación es escuchar el mensaje del pontífice y que su visita tenga un impacto positivo entre las nuevas generaciones.

Su deseo, dijo, es que el Papa pueda "enseñar a los jóvenes a ser más amorosos, más respetuosos".

El testimonio refleja las expectativas de numerosos asistentes que consideran la visita una oportunidad para fortalecer sus creencias y escuchar un mensaje de convivencia y fraternidad.

Otro de los testimonios es el de Walter Luna, de 46 años, trabajador de la planta automotriz Stellantis en Córdoba, quien acudió acompañado de su esposa y sus cuatro hijos.

Para él, la celebración representa una oportunidad para compartir en familia y expresar sus deseos de paz en un contexto nacional marcado por divisiones sociales.

"Vinimos para compartir la fe, la esperanza en familia, la esperanza que nos traiga la paz", comentó a AFP.

También manifestó su preocupación por la falta de unidad en el país y expresó su expectativa sobre el mensaje que pueda transmitir León XIV.

"En el país no estamos unidos, no luchamos como pueblo unido. Espero que (el Papa) nos ayude a unirnos", señaló.

Las palabras de los asistentes muestran que, además del carácter religioso de la celebración, existe una expectativa de que el encuentro contribuya a transmitir mensajes de solidaridad, esperanza y reconciliación.