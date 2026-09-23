UE exime a oligarcas rusos de sanciones; exigencias de Francia y Luxemburgo

BRUSELAS.— La Unión Europea salvó, in extremis, sus sanciones contra Rusia al aceptar a regañadientes, y pese a las críticas de Ucrania, las exigencias de Francia y Luxemburgo, que lograron sacar a dos oligarcas de su lista negra.

A sólo unas horas de la fecha límite, los representantes de los 27 países del bloque renovaron las sanciones de la UE contra cerca de 3 mil individuos y entidades, acusados de apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania.

Sin embargo, dos oligarcas quedarán exentos, los empresarios Alisher Usmanov (que también tiene nacionalidad uzbeka) y Mijaíl Fridman, informaron dos fuentes diplomáticas a la AFP.

Letonia aceptó abstenerse para permitir el acuerdo tras oponerse categóricamente a eliminar los nombres de estos oligarcas, añadieron.

Usmanov, un magnate de los metales, y Fridman, un empresario del sector bancario, fueron incluidos en la lista de sanciones poco después de la invasión rusa de Ucrania en 2022 porque, según la UE, sus empresas proporcionan importantes ingresos al Kremlin.

Ucrania calificó de “vergonzosa” e “injustificada” la exención y llamó a los países del bloque a imponer sanciones nacionales contra ellos.

“La decisión de retirar a Usmanov y Fridman de la lista es vergonzosa e injustificada. Moscú se alegra de haber obtenido lo que quería: un sentimiento de impunidad, la humillación de la UE y la división entre los europeos”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, en redes sociales.

“Hago un llamado a todos los Estados miembros de la UE para que anuncien desde ahora que impondrán sus propias sanciones a estos dos individuos”, añadió.

Oficialmente el gobierno francés justifica su demanda de levantar las sanciones a Usmanov por un tema de “seguridad nacional”, pero según el Financial Times está relacionado con un posible acuerdo de liberación de franceses detenidos en Azerbaiyán.

Luxemburgo pidió por su parte retirar a Fridman de la lista. El magnate reclama al país 15 mil millones de euros por haber congelado sus activos en virtud de las sanciones de la UE.

Las autoridades luxemburguesas temen que, si sólo se retira a Usmanov de la lista y no a Fridman, esto le dé argumentos legales a su favor en el litigio.

Atacan fábricas

Rusia atacó el corazón industrial de Ucrania, causando la muerte a cuatro personas, y un ataque en el norte dejó sin suministro eléctrico a miles de personas.

Moscú atacó simultáneamente empresas industriales en las ciudades de Dnipró, Krivói Rog y Pavlogrado, en la región sudoriental de Dnipropetrovsk, informó el gobernador regional Oleksandr Hanzha.

La región alberga la industria de construcción de maquinaria, siderurgia y otras actividades productivas importantes.