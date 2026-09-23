Ucrania desea la ruta hacia la diplomacia; hablaron de “moratoria energética”

NUEVA YORK.— El presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo a Donald Trump que está “listo” para poner fin a los ataques contra instalaciones energéticas rusas si Moscú también detiene sus bombardeos en Ucrania.

Con Trump, “hemos hablado de una moratoria energética”, declaró Zelenski durante una rueda de prensa al margen de la Asamblea General de la ONU.

“No queremos entrar en detalles (pero) estamos preparados para una moratoria (...) siempre y cuando ellos (los rusos) no ataquen nuestras infraestructuras energéticas, de calefacción, de electricidad, ni nuestras reservas de agua”, precisó.

Sin embargo, Zelenski dijo que desconocía la posición de Moscú y expresó su esperanza de que “la parte estadunidense encuentre la manera... de conducirlos a algún tipo de negociación”.

Los esfuerzos encabezados por Washington para lograr un acuerdo que ponga fin a las hostilidades se han estancado en los últimos meses ya que Estados Unidos ha desplazado su atención hacia la guerra contra Irán.

Rusia y Ucrania libran desde hace meses intensos ataques de largo alcance dirigidos contra un número creciente de objetivos civiles, como fábricas, almacenes e infraestructuras energéticas y portuarias, además de buques en el mar Negro.

Trump, que se reunió con Zelenski el martes, afirmó la semana pasada que Ucrania y Rusia habían acordado no atacar las instalaciones energéticas del otro, un día después de reprender a Kiev por bombardear refinerías de petróleo rusas.

Más temprano, Trump, aseguró ante la Asamblea General de la ONU que es posible alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la invasión de Moscú en un futuro cercano.

“Estamos trabajando muy de cerca con los líderes de Rusia y Ucrania, y vamos a lograr ese acuerdo. Va a suceder, creo, más rápido de lo que la gente cree. Están hartos”, afirmó.

Zelenski afirmó que Washington y Kiev quieren que la guerra con Rusia termine antes de fin de año.

“Tuve una reunión positiva y productiva” con el presidente estadunidense. “Tanto Estados Unidos como Ucrania quieren que esta absurda guerra rusa termine antes del invierno”, afirmó Zelenski.

Añadió que ambos hablaron de “posibles medidas de desescalada que puedan allanar el camino a la diplomacia”.