Ante la ONU, Donald Trump amenaza con “aniquilar” a Irán

NUEVA YORK.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su discurso ante la Asamblea General de la ONU para afirmar que la guerra con Irán había impedido que Teherán obtenga un arma nuclear y advirtió de que podría “aniquilar la República Islámica” si no se alcanza un acuerdo para poner fin al conflicto.

Aunque pronosticó que su gobierno llegará a un acuerdo de paz con Irán tras las elecciones legislativas estadunidenses del 3 de noviembre, Trump instó a otros países a unirse a Estados Unidos para aislar económicamente a Irán y obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones.

“Tengo que tomar una gran decisión. ¿Se alcanzará un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás ha sido?”, dijo Trump. “¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir a personas y países?”, señaló

“¿Los arrastro al infierno sin posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza futura ni de generaciones venideras? Pero creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones”, agregó.

El discurso supuso otra justificación de Trump para la guerra con Irán. Antes había citado una serie de razones para los ataques estadunidenses e israelíes de febrero, entre ellas el programa nuclear de Teherán, su apoyo a grupos regionales afines y la perspectiva de un cambio de régimen.

Irán ha negado sistemáticamente que pretenda desarrollar armas nucleares.

Fuera de la sede de la ONU se reunieron decenas de manifestantes contrarios al gobierno iraní; algunos de ellos sostenían pancartas en las que reclamaban libertad y democracia y condenaban la dictadura.

“Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que no lo hagan. Están esperando a ver cómo me va en las elecciones legislativas”, dijo Trump durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las bolsas: apetito por el riesgo

Al tiempo que Trump ofrecía su discurso en la ONU, las bolsas europeas cerraron ligeramente al alza. Los inversores seguían de cerca la evolución de la tensión entre Estados Unidos e Irán, que podría influir en los precios del petróleo y en el apetito por el riesgo. El índice paneuropeo STOXX 600 ganó 0.1%, tras haber anotado el lunes su mayor subida diaria en más de dos meses. La mayoría de las principales bolsas regionales también cerraron al alza.

Por su parte, las acciones tecnológicas ganaban 1.5%, siguiendo el ejemplo del Nasdaq estadunidense, que alcanzó un máximo histórico intradía.

Busca un cambio para Cuba

En su discurso, Trump dijo que Cuba es un Estado fallido y que la libertad llegaría a la isla gobernada por los comunistas.

“Mi gobierno también busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista se encuentra bajo una gran presión, la mayor a la que se ha visto sometido jamás. Es un Estado absolutamente fallido, está fracasando como nunca antes y caerá”, dijo Trump ante la ONU.

“El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad sí llegará a Cuba”.

La delegación cubana abandonó la sala de la Asamblea General de la ONU durante la intervención de Trump.