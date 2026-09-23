Estados Unidos lanza portal para denunciar uso indebido de visas americanas

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, anunció en redes sociales el lanzamiento de un sitio web oficial para denunciar casos de fraude o uso indebido de visas americanas.

Una visa de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. El Departamento de Estado está lanzando un portal dedicado donde puedes denunciar fraudes y mal uso de visas. Ayuda a proteger nuestros intereses nacionales y a combatir el abuso de visas”, escribió Pigott en su cuenta de X.

En la página se destaca que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, todas las denuncias serán revisadas minuciosamente y se tomarán medidas rápidas para hacer cumplir la ley.

Invitamos al público a proporcionar cualquier información relacionada con posibles fraudes o uso indebido de visas estadounidenses para su investigación inmediata"

El mensaje invita al público a proporcionar información detallada sobre posibles fraudes, incluyendo datos de identificación que permitan el éxito de las investigaciones.

Por favor, proporcione la información más completa que tenga sobre el posible fraude o uso indebido de la visa. Cuanta más información de identificación incluya en el informe, mayores serán las probabilidades de que la investigación sea exitosa"

Según cifras del Departamento de Estado, la administración Trump ha revocado más de 175,000 visas desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

Además, evalúa la cancelación de cerca de 200,000 visados adicionales de turismo y negocios (B1/B2), dirigidos a extranjeros que ingresaron legalmente y posteriormente solicitaron asilo.