Hijo del embajador de Israel en EU resulta herido en ataque en Cisjordania

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, informó que el soldado gravemente herido este miércoles en un ataque con vehículo en Cisjordania ocupada es Neria Leiter, hijo del embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter.

El incidente ocurrió en un puesto de control militar cercano al asentamiento de Beit Horon, entre Modiín y Jerusalén, cuando un automóvil palestino embistió contra una patrulla israelí. Katz expresó su solidaridad con la familia y pidió la pronta recuperación del reservista.

De acuerdo con el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), Neria Leiter fue trasladado en estado grave al hospital Shaare Zedek de Jerusalén, con un “traumatismo multisistémico severo”.

Creo en el poder de la oración y creo que, cuando el pueblo de Israel se une, ocurren milagros. Neria necesita un milagro”, escribió el embajador en su cuenta de X.

Recordó que su hijo continuó sirviendo en la reserva tras la muerte de su hermano mayor, Moshe Yedidya Leiter, y que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha cumplido cientos de días de servicio en distintos frentes.