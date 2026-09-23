15 integrantes de una banda se declaran culpables de vínculos con el Cártel de Sinaloa en EU

Los 15 integrantes de una banda narcotraficante en Kansas se han declarado culpables con vínculos con el Cártel de Sinaloa, informó el Departamento de Justicia.

El grupo, que incluye a dos mexicanos y un guatemalteco indocumentados, viajaba por carretera a recoger las drogas a Phoenix, Arizona, y lo transportaba a Kansas, donde lo distribuía por lo menos desde el 2022.

En un operativo para detener al grupo, las autoridades incautaron 160 mil pastillas contaminadas con fentanilo, dijo el fiscal federal Ryan Kriegshauer.

El cabecilla del grupo y señalado como enlace con el Cartel de Sinaloa, Euriel Talavera, de 32 años, se declaró culpable de un solo cargo de distribución y fue sentenciado a 19 años de prisión. La mayoría de las condenas restantes están pendientes, pero cuatro de ellos quedaron en libertad condicional.

Los indocumentados mexicanos Jonathan Gutiérrez Díaz, de 32 años, y Alexis Ortega Ramos de 29, fueron sentenciados a casi 12 y seis años de prisión, respectivamente. El guatemalteco Breili Osmani Sermeño Hernández, de 42 años, tuvo una condena de cuatro años. Los tres serán deportados al terminar de cumplir sus sentencias.

Una persona con nombre vietnamita, Heiu Kevin Nguyen, se declaró culpable de un cargo por “uso de un medio de comunicación para facilitar un delito de narcotráfico”, y fue sentenciada a dos años de cárcel.

El jefe interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Kansas City, Rick Sabatini, dijo en reacciones que “los cárteles como el de Sinaloa no solo trafican drogas, sino que también trafican muerte en nuestras comunidades”.

Las autoridades atribuyeron el desmantelamiento de esa organización a un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, que integra al HSI, FBI, DEA, Patrulla de Carreteras de Kansas y la policía municipal de Wichita.