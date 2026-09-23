Hutíes prometen cerrar Bab el Mandeb "por completo" si EU apoya a Arabia Saudita 

Los hutíes de Yemen atacarán los intereses estadunidenses en la región si Washington apoya a Arabia Saudita o interviene en el estrecho de Bab el Mandeb, advirtió un asesor militar en una entrevista con la AFP.

El movimiento proiraní de los hutíes ha tomado el control este mes de este estrecho, puerta de entrada al mar Rojo, en unos combates que se saldaron con cientos de muertos. También han atacado objetivos sauditas, incluida la capital, Riad, por primera vez en años.

Arabia Saudita, que apoya al gobierno de Yemen reconocido por buena parte de la comunidad internacional, intenta contener el avance y, según varios medios, ha pedido ayuda militar a Estados Unidos y otros países para combatir a los hutíes.

Si Estados Unidos se atreve a intervenir militarmente con sus flotas o intenta tomar el control de Bab el Mandeb, eso supondrá una línea roja tanto para ellos como para cualquier otro", declaró Abed Mohamed al Thawr el martes en Saná.

El asesor militar agregó también que si Estados Unidos apoya a Arabia Saudita con ataques aéreos, ellos van a considerar "como blanco cualquier interés estadunidense que se encuentre a nuestro alrededor y no excluiremos nada", dijo.

Añadió que cerrarían Bab el Mandeb "por completo a los barcos estadunidenses".

El bloqueo de los hutíes afecta al reino, principal exportador mundial de petróleo.

La guerra civil de Yemen se recrudeció con el conflicto bélico desatado en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con represalias contra las monarquías del Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Un solo cuerpo" con Irán

Los hutíes afirman que Arabia Saudita ha llevado a cabo cientos de ataques en Yemen desde que se reanudaron los combates en julio, pero ellos, por su parte, han atacado en varias ocasiones al país vecino, incluida su capital, Riad, el sábado pasado.

El movimiento proiraní también aplica un bloqueo marítimo a los buques sauditas, lo que afecta considerablemente al primer exportador mundial de crudo, ya golpeado por las fuertes restricciones impuestas por Teherán a la navegación en el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

Durante la entrevista con la AFP, el consejero militar negó haber recibido instrucciones de Irán, pero afirma que juntos conforman "una alianza y un solo cuerpo".

"Irán es un país amigo, aliado y hermano para nosotros, pero no nos da órdenes. Somos independientes en nuestras decisiones y en nuestra soberanía", afirmó Thawr.

"Mientras Arabia Saudita insista y continúe destruyendo nuestro país y atacando a nuestro pueblo, responderemos con mano de hierro", afirmó Thawr.

Contamos con la capacidad suficiente para poner en su sitio a Arabia Saudita, castigarla y sacarla del juego en los campos del petróleo y la economía", aseguró.

Irán desmintió recientemente cualquier implicación en la guerra de Yemen.

Desde principios de septiembre, los combates entre las fuerzas gubernamentales, apoyadas por los aviones sauditas, y los hutíes han dejado cientos de muertos en Yemen, según fuentes de ambos bandos.

En total, según una estimación de la AFP basada en estas fuentes, unos 750 combatientes han muerto, así como decenas de civiles, principalmente en los bombardeos.

La guerra en Yemen estalló en 2014, cuando los hutíes tomaron el control de la capital, Saná, y luego de otras regiones, lo que desencadenó en 2015 la intervención de una coalición militar liderada por Arabia Saudita.

En 2022 se alcanzó una tregua pero los combates se reanudaron en julio, a raíz del conflicto regional desencadenado por la ofensiva que lanzaron en febrero Israel y Estados Unidos contra Irán.

Más de 130 mil personas han sido desplazadas en Yemen desde principios de septiembre, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que dijo el martes que esperaban nuevos desplazamientos masivos en los próximos meses.