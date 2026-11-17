MOSCÚ.— Ucrania lanzó ayer más de 1,300 drones contra Rusia, el mayor ataque desde el inicio de la guerra en 2022, y golpeó un puente estratégico que une la anexada península de Crimea con el territorio ruso.

Kiev atacó en las primeras horas de hoy el puente por segundo día consecutivo.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus fuerzas habían destruido 1,336 drones ucranianos el lunes.

Alrededor de 600 de estos aparatos fueron interceptados cuando se aproximaban a la capital rusa, según declaró el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

El ataque “golpeó el puente de Crimea”, causando daños menores, según el responsable local designado por Moscú, Serguéi Aksionov.

El puente, por el que circulan trenes y vehículos, fue construido después de la anexión rusa de este territorio en 2014.

La estructura ya fue blanco de varios ataques, el más importante de ellos en octubre de 2022, con una enorme explosión que provocó interrupciones en el tráfico durante meses.

Las fuerzas ucranianas también lanzaron ataques contra una gran planta petroquímica rusa, una refinería de petróleo y una instalación de producción militar.

Kiev justifica estos ataques como una respuesta a los lanzamientos de misiles y drones rusos contra sus ciudades y su red energética, que dejan regularmente sin electricidad y calefacción a millones de personas.

Tras una nueva ronda de conversaciones en Abu Dabi la semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró sus exigencias territoriales de máximos, rechazadas reiteradamente por Kiev.

Zelenski afirmó que Washington propuso a Kiev ceder parte de su territorio a cambio de acceder a la OTAN, lo cual rechaza Moscú.

Temen este invierno otro Chernóbil

El riesgo de que se produzca un accidente nuclear en Ucrania está aumentando este invierno boreal, afirmaron las autoridades reguladoras de seguridad nuclear de 38 países, que instaron a Rusia a que ponga fin a sus ataques contra la infraestructura energética del país.

Sin un suministro eléctrico estable de la red, resulta cada vez más difícil para las centrales nucleares ucranianas mantener refrigerado su material nuclear y evitar una fusión del núcleo. Si eso llegara a ocurrir, podría producirse una fuga de radiactividad, como ocurrió durante la catástrofe de Chernóbil de 1986.

Los ataques rusos se han vuelto más letales en las últimas semanas mediante el uso de drones que transportan cargas útiles más grandes y son más precisos.