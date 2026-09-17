Turquía libera a más de 100 manifestantes; otros permanecen encarcelados

ESTAMBUL.— La policía turca puso en libertad a más de 100 manifestantes detenidos la víspera cuando protestaban contra una operación de represión dirigida a la comunidad LGBTQ+ el fin de semana, constataron defensores de derechos humanos y un periodista de la AFP.

Estas 106 personas habían sido detenidas el martes frente a un tribunal de Estambul, donde activistas debían leer una declaración para denunciar las redadas masivas contra miembros de la comunidad LGBTQ+.

La Asociación de Abogados Progresistas confirmó la liberación y un corresponsal de la AFP presenció la mayoría de estas excarcelaciones.

El domingo, la policía turca lanzó redadas contra bares gays, discotecas y domicilios de militantes y miembros de la comunidad LGBTQ+, en virtud de órdenes contra 162 personas, nueve organizaciones y 13 empresas en 15 provincias en todo el país.

El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, dijo el domingo que estas operaciones se inscriben en el marco de la iniciativa Década de la Familia proclamada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, para “proteger a nuestros niños, la institución familiar y el orden social”.

La tarde del miércoles, los tribunales de varias ciudades habían dictado prisión preventiva para 81 de los detenidos el domingo, según Kaos GL, un grupo de defensa de los derechos LGBTQ+.

Otras 33 personas comparecieron ante el tribunal en Estambul el miércoles, y un juez ordenó el encarcelamiento de 20 de ellas, indicó la organización, mientras otras 13 quedaron en libertad condicional.

Al menos nueve de los encarcelados representaban a organizaciones LGBTQ+.

El partido prokurdo DEM, esencial en el proceso de paz entre Ankara y los combatientes kurdos del PKK, denunció la redada contra personas LGBTQ+.

Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo son legales en Turquía, la hostilidad contra la comunidad LGBTQ+ sigue muy extendida incluso en las más altas esferas del gobierno.

La corte del distrito de Bakirkoy ordenó además el bloqueo de numerosas cuentas en redes sociales, entre ellas las de la ONG Asociación de Estudios de Medios y Derecho (MLSA), Amnistía Internacional Turquía, o el periódico Evrense, en el marco de la oleada de detenciones llevadas a cabo durante el fin de semana.