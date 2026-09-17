Marruecos e Israel reabrirán embajadas; acuerdo en NY

JERUSALÉN.— Israel y Marruecos acordaron mutuamente la apertura de embajadas tras el encuentro de sus cancilleres con el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas en Nueva York.

Los dos países establecieron vínculos en 2020 como parte de los Acuerdos de Abraham liderados por Estados Unidos, en virtud de los cuales varios Estados árabes normalizaron sus relaciones con Israel.

En la reunión, Israel y Marruecos reafirmaron su compromiso hacia “la mejora de las relaciones diplomáticas entre los dos países al llevar sus respectivas misiones diplomáticas al nivel de embajadas y el nombramiento de embajadores”, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

Un comunicado conjunto entregado por la misión estadunidense ante la ONU de parte de los tres países afirma que el “establecimiento de relaciones diplomáticas plenas, amistosas y pacíficas entre Marruecos e Israel es de interés común de los dos países y promoverá la causa de la paz”.

El texto no detalla un calendario para el establecimiento de estas embajadas. En junio de 2022, Israel había hecho un anuncio similar durante una visita a Marruecos del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid.

“Los Acuerdos de Abraham demuestran que todas las barreras pueden romperse, que se puede elegir un nuevo camino para todos, de paz y colaboración de todos nuestros países. Marruecos ocupa un lugar muy especial en esta visión”, dijo el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar en un encuentro en Nueva York.