Turistas, atrapados por operativo en favela de Brasil; pasajero de autobús herido

Decenas de turistas quedaron atrapados en un mirador en Río de Janeiro, Brasil, debido a una operación policial contra narcotraficantes, en el segundo incidente de este tipo en esta ciudad brasileña en el año.

Los enfrentamientos comenzaron en la madrugada de ayer en la favela Morro Dona Marta, en el barrio Botafogo, cerca del mirador, donde se desplegaron los agentes, y dejaron herido a un pasajero de un autobús.

La operación tenía como objetivo ejecutar más de 40 órdenes de arresto y allanamiento contra miembros del Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales de Brasil.

Los intensos tiroteos sembraron el terror entre los turistas que habían acudido a ver el amanecer.

Foto: AFP.

Un video viral del fotógrafo carioca Ari Kaye mostró a personas agachadas mientras se escuchan disparos de fondo.

“Fue una situación de guerra. Fueron muchos tiros, una situación de mucho pánico. Había unas 60 personas y el tiroteo duró unos 20 minutos”, describió a la AFP Kaye, de 43 años.

La violencia se extendió fuera de la favela, a la zona más acomodada del barrio de Botafogo.

En imágenes que circulan en redes, policías militares corren armados con fusiles por la calle Sao Clemente, una de las principales arterias de la zona.

Una iglesia evangélica, edificios y vehículos estacionados en las calles de Botafogo también recibieron impactos de bala, según medios.

Las operaciones policiales son frecuentes en las favelas y zonas pobres del norte de Río de Janeiro, pero es inusual que lleguen a barrios del sur, la parte turística.

En abril, más de 200 visitantes quedaron varados durante dos horas en el Morro Dois Irmaos, uno de los miradores más conocidos de la ciudad.

La del martes fue una nueva acción de la Operación Contención contra el Comando Vermelho, que dejó más de 120 muertos en octubre y se convirtió en la más letal de la historia de Brasil.

Desde entonces, la ofensiva se ha extendido a otras zonas. La policía capturó a más de 360 personas y mató a 137 en enfrentamientos, incluidas las de octubre, e incautó cerca de 480 armas, según cifras oficiales.

Con información de AFP.

*mcam