Videos muestran el impacto del doble terremoto que mantiene en alerta a Venezuela

Venezuela vivió una de las jornadas sísmicas más intensas de los últimos años luego de que dos fuertes terremotos sacudieran el país la tarde-noche de este miércoles, provocando el colapso de edificios, daños estructurales, evacuaciones masivas y escenas de pánico que rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales mediante decenas de videos grabados por ciudadanos.

De acuerdo con los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la secuencia sísmica incluyó dos movimientos de gran magnitud ocurridos con apenas unos segundos de diferencia. Las autoridades y organismos científicos continúan revisando los datos del evento, mientras equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas.

Las imágenes compartidas por habitantes de Caracas muestran edificios parcialmente derrumbados, enormes nubes de polvo cubriendo varias colonias y personas corriendo hacia espacios abiertos mientras sonaban las alarmas y se registraban nuevos movimientos.

Uno de los videos más impactantes muestra el colapso de un inmueble en la capital venezolana, donde rescatistas comenzaron a remover toneladas de concreto en busca de posibles sobrevivientes.

Caracas, la ciudad más golpeada

Los daños más severos se concentran en Caracas, donde diversos edificios residenciales y comerciales sufrieron derrumbes o graves afectaciones estructurales.

Equipos de Protección Civil, bomberos, policías y personal militar fueron desplegados para atender los reportes de personas atrapadas entre los escombros. En distintos sectores también se registraron cortes de energía eléctrica y fallas en las telecomunicaciones.

Las autoridades pidieron a la población permanecer en espacios abiertos ante el riesgo de réplicas, mientras continúa la evaluación de daños en infraestructura pública y privada.

El sismo también se sintió en Colombia

La fuerza del terremoto se percibió en buena parte del norte de Sudamérica.

Habitantes de Bogotá y otras ciudades colombianas reportaron fuertes movimientos, lo que obligó a evacuar edificios de oficinas, viviendas y centros comerciales como medida preventiva.

Hubo alerta de tsunami

Tras el doble movimiento telúrico, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió advertencias preventivas para varios territorios del Caribe, incluidos Puerto Rico, Islas Vírgenes, Aruba, Curazao y Bonaire.

Las autoridades actualizaron las evaluaciones y ajustaron las alertas conforme avanzó el análisis del comportamiento del mar.

Continúan las labores de rescate

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades venezolanas continuaban realizando recorridos en las zonas más afectadas para determinar el número de víctimas, heridos y personas desaparecidas.

Mientras tanto, en redes sociales siguen apareciendo videos que documentan el momento exacto del terremoto, edificios desplomándose, evacuaciones de emergencia y los primeros trabajos de rescate, imágenes que reflejan la magnitud de una tragedia que mantiene en alerta a Venezuela y a buena parte de la región.