De San Narciso a Sucre: la historia de los terremotos más intensos de Venezuela

Los terremotos de 1900 y 2018 son los dos grandes referentes de la historia sísmica moderna de Venezuela. Aunque ambos superaron la magnitud 7, la profundidad del epicentro y las condiciones geológicas marcaron una diferencia radical en sus efectos sobre la población.

Los dos fuertes terremotos registrados este miércoles en Venezuela han puesto nuevamente la atención sobre la actividad sísmica del país y han reavivado el recuerdo de los dos movimientos telúricos más importantes de su historia moderna: el terremoto de San Narciso de 1900 y el terremoto de Sucre de 2018.

Ambos eventos alcanzaron magnitudes superiores a 7 y ocurrieron como consecuencia de la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, una de las zonas tectónicas más activas del norte de Sudamérica. Sin embargo, aunque la energía liberada fue comparable, sus consecuencias fueron completamente distintas.

El terremoto que destruyó parte de Caracas

La madrugada del 29 de octubre de 1900, a las 4:42 horas, un poderoso terremoto estremeció la región centro-norte de Venezuela. El movimiento, conocido como terremoto de San Narciso, recibió ese nombre por la festividad católica que se celebraba ese día, una costumbre común para identificar los grandes desastres naturales de la época.

Los estudios modernos estiman que el sismo alcanzó una magnitud de entre 7.6 y 7.7, aunque algunas reconstrucciones históricas lo sitúan cerca de 8.0. Su epicentro se localizó frente a las costas de Barlovento, en el actual estado Miranda.

En aquel entonces, Caracas era una ciudad muy diferente a la actual. La mayoría de sus edificios estaban construidos con tapia, adobe y mampostería, materiales particularmente vulnerables a las sacudidas sísmicas.

El terremoto provocó el colapso de numerosas viviendas, edificios públicos e iglesias. La Catedral de Caracas sufrió daños importantes en su estructura y diversas construcciones históricas quedaron parcialmente destruidas.

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El tsunami que sorprendió a la costa venezolana

El terremoto no solo sacudió tierra firme.

La ruptura geológica también generó un tsunami que impactó la costa de Barlovento. En poblaciones como Paparo, el mar avanzó varios metros tierra adentro con olas estimadas de hasta cinco metros de altura, causando nuevas afectaciones en una región ya golpeada por el terremoto.

Aunque las cifras exactas de víctimas nunca pudieron determinarse con precisión debido a las limitaciones de la época, los historiadores coinciden en que fue uno de los desastres naturales más importantes registrados en Venezuela durante el siglo XX.

La anécdota del presidente Cipriano Castro

Uno de los episodios más recordados ocurrió en el Palacio de Gobierno.

Diversos relatos históricos señalan que el entonces presidente Cipriano Castro, sorprendido por la violencia del movimiento, saltó desde uno de los balcones de la Casa Amarilla intentando escapar del edificio.

La caída le provocó una fractura en un pie o tobillo, convirtiéndose en una de las anécdotas más conocidas relacionadas con aquel terremoto.

El poderoso terremoto de Sucre en 2018

Más de un siglo después, Venezuela volvió a experimentar un terremoto de gran magnitud.

El 21 de agosto de 2018, a las 17:31 horas, un sismo de 7.3 sacudió el oriente del país, con epicentro cerca de Yaguaraparo, en el estado Sucre.

Aunque su magnitud fue muy elevada, el impacto fue considerablemente menor al registrado en 1900.

La razón principal fue su profundidad.

El terremoto ocurrió aproximadamente a 123 kilómetros bajo la superficie terrestre. Esa enorme profundidad permitió que gran parte de la energía sísmica se disipara antes de alcanzar las ciudades, reduciendo significativamente los daños estructurales.

Un terremoto que se sintió en medio continente

Paradójicamente, esa misma profundidad hizo que las ondas sísmicas viajaran mucho más lejos.

El movimiento fue percibido no solo en toda Venezuela, sino también en Colombia, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Brasil y varias islas del Caribe.

En Bogotá incluso fueron evacuados edificios y oficinas como medida preventiva debido a la intensidad con la que se sintió el temblor.

Aunque el terremoto dejó daños materiales en diversas localidades y algunas personas fallecieron por causas asociadas al evento, no produjo el nivel de destrucción masiva que normalmente se relaciona con un sismo de esa magnitud.

La Torre de David, uno de los edificios más afectados

Uno de los daños estructurales más emblemáticos ocurrió en Caracas.

La conocida Torre de David, el rascacielos inconcluso que durante años fue símbolo de la crisis urbana venezolana, presentó una inclinación y afectaciones visibles en sus últimos niveles tras el terremoto y sus réplicas.

El edificio tuvo que ser sometido a evaluaciones estructurales para determinar el alcance de los daños.

¿Por qué Venezuela registra terremotos tan fuertes?

Los especialistas explican que Venezuela se encuentra justo sobre el límite entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana.

El desplazamiento constante entre ambas placas genera una acumulación permanente de energía que eventualmente se libera en forma de terremotos.

Dentro del país destacan tres grandes sistemas de fallas activas: Boconó, San Sebastián y El Pilar, responsables de buena parte de la actividad sísmica registrada históricamente.

Estas estructuras atraviesan regiones densamente pobladas, por lo que representan uno de los principales riesgos geológicos para millones de venezolanos.

Una lección que sigue vigente

Los terremotos de 1900 y 2018 muestran que la magnitud por sí sola no determina el nivel de devastación de un sismo.

Factores como la profundidad del epicentro, la distancia a las ciudades, el tipo de suelo, la calidad de las construcciones y la preparación de la población pueden marcar la diferencia entre un desastre con miles de edificios destruidos y un evento de gran intensidad con consecuencias mucho más limitadas.

Con los recientes movimientos telúricos registrados en Venezuela, la historia vuelve a recordar que el país permanece sobre una de las zonas sísmicas más activas del continente y que la prevención continúa siendo la mejor herramienta para reducir el impacto de futuros terremotos.