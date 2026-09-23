Trump y Delcy Rodríguez discuten reestructuración de deuda venezolana en la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron una reunión informal en Nueva York para abordar la reestructuración de la deuda soberana venezolana, informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

El encuentro se realizó al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, durante una recepción organizada por Trump. Fue la primera visita de Rodríguez a Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro en enero, en una operación militar estadounidense en Caracas.

Rubio señaló que Venezuela enfrenta “probablemente la mayor deuda soberana del mundo pendiente de reestructuración” y subrayó que el proceso debe hacerse “de la manera correcta”. El país y la estatal PDVSA mantienen unos 60,000 millones de dólares en bonos en impago, aunque analistas estiman que el pasivo total, incluyendo intereses y laudos arbitrales, podría superar los 150,000 millones de dólares.

En mayo, Venezuela anunció el inicio de la reestructuración de su deuda y aún tiene pendiente la presentación del análisis de sostenibilidad.

Rubio describió la reunión entre Trump y Rodríguez como “breve pero importante”, al destacar que la reestructuración es clave para el futuro económico de Venezuela.

Hay mucho que arreglar para que Venezuela tenga éxito”, afirmó.

Con información de Reuters.