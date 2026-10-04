Brasil va a segunda vuelta: Flávio Bolsonaro supera a Lula con 47.2% de votos

El senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la jefatura de Estado de Brasil en una segunda vuelta electoral programada para el próximo 25 de octubre, luego de que el candidato conservador tomara una ventaja sorpresiva en la primera ronda de los comicios presidenciales.

Con el 98.64% de las urnas contabilizadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se afianzó en la primera posición con el 47.27% de los sufragios válidos, superando al mandatario izquierdista, quien acumula el 44.88% de la votación.

El resultado rompió con las previsiones de los sondeos previos, que contemplaban un margen más ajustado o un liderazgo de la candidatura oficialista. Al no alcanzar ninguno de los aspirantes el umbral del 50% más un voto requerido por la legislación electoral para ganar en primera ronda, el proceso se extiende hacia el balotaje.

"Entramos a una fase decisiva donde el diálogo con todos los sectores de la sociedad brasileña será fundamental para definir el futuro de la nación", señalaron analistas electorales al consolidarse la tendencia.

A partir de este momento, ambas fuerzas políticas iniciarán una intensa campaña de negociación para asegurar el respaldo de los partidos de centro y captar a los electores indecisos. Las próximas tres semanas serán clave para definir el rumbo político, social y económico del país sudamericano.

Claves del cierre de la primera vuelta en Brasil:

Fecha de balotaje: Segunda vuelta programada para el domingo 25 de octubre.

Escrutinio parcial: 98.64% de las urnas electrónicas contabilizadas por el TSE.

Marcador oficial: Flávio Bolsonaro (47.27%) vs. Luiz Inácio Lula da Silva (44.88%).

•Siguiente paso: Negociación y suma de apoyos de las fuerzas políticas minoritarias.