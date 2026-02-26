Rusia dice haber entregado a Ucrania los restos de mil soldados

Rusia entregó a Ucrania los restos de mil soldados ucranianos y recibió a cambio los cuerpos de 35 militares rusos, informó el jueves un asesor del Kremlin.

"Los cuerpos de mil soldados ucranianos fueron entregados a Ucrania. Rusia recibió a cambio los restos de 35 soldados rusos", indicó en Telegram el asesor y negociador del Kremlin, Vladimir Medinski.

El intercambio de restos de combatientes es uno de los pocos ámbitos de cooperación entre Moscú y Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra su vecino, que el martes entró en su quinto año.

Medinski acompañó su comunicado con una fotografía de personas con trajes de protección blancos transportando bolsas mortuorias fuera de un camión refrigerado.

El anuncio precede las conversaciones en Ginebra entre el negociador de Kiev, Rustem Umiérov, y los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, con vistas a preparar nuevas negociaciones trilaterales con Rusia previstas para comienzos de marzo.

El asesor económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, también debe reunirse con Witkoff y Kushner en Ginebra.

Washington impulsa una solución al conflicto que ya dejó cientos de miles de muertos y heridos y causó enormes destrozos en Ucrania, pero las negociaciones están bloqueadas porque Moscú exige que Kiev abandone parte de sus territorios, algo que Ucrania rechaza.