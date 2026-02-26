Muere el franquista Antonio Tejero; impulsor de intento golpista en 1981

MADRID.— Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que lideró el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España contra el entonces incipiente sistema democrático, murió a los 93 años.

“Ha muerto el Teniente Coronel D. Antonio Tejero Molina. Que Dios le dé la paz que los hombres le han negado”, indicó en X el representante legal de la familia.

El abogado informó sobre el fallecimiento el mismo día en que el Gobierno de izquierda de Pedro Sánchez publicó los documentos sobre el intento de golpe de Estado que habían permanecido clasificados por 45 años.

En la memoria colectiva de los españoles sigue viva la imagen del teniente coronel asaltando pistola en mano el Congreso de los Diputados, al mando de unos 200 hombres.

En ese momento, a seis años de la muerte del dictador Francisco Franco, España transitaba un rumbo democrático que un grupo de militares quería detener.

Según Tejero, el intento de golpista se llevó a cabo “en nombre del rey”, Juan Carlos I.

Pero el monarca, con un discurso televisado de madrugada, luciendo el uniforme de capitán general de los ejércitos, llamó al orden a los militares sublevados y se confirmó como un baluarte de la joven democracia.

El intento de golpe de Estado fue un momento decisivo en la transición de España a la democracia, poniendo a prueba la solidez de una constitución redactada tan sólo tres años antes.

Fue expulsado del cuerpo militar y condenado a 36 años de cárcel por rebelión militar. Trece años después, en 1996, salió en libertad condicional.

Vivió el resto de sus días en relativa oscuridad, complementando su pensión con la venta de sus cuadros a seguidores.

Tejero se casó con una maestra de escuela, con quien tuvo tres hijas y tres hijos.

Hizo pocas apariciones públicas, pero afirmó que “volvería a actuar” de la misma manera.