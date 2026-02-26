Díaz-Canel promete defensa con ‘determinación y firmeza’ tras incidente con lancha estadounidense

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la isla se defenderá con “determinación y firmeza” frente a cualquier intento de agresión que ponga en riesgo su soberanía. La declaración se produjo después del enfrentamiento ocurrido en aguas territoriales cubanas con una lancha de matrícula estadounidense, hecho que dejó un saldo de cuatro tripulantes muertos y seis heridos.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en X, el mandatario subrayó: “Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional”.

Cuba califica el hecho como intento de infiltración

El gobierno cubano describió el incidente registrado el miércoles como un intento de “infiltración” en su territorio. Según la versión oficial, la embarcación estadounidense habría ingresado de manera irregular en aguas jurisdiccionales, lo que derivó en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

La reacción inmediata del Ejecutivo busca enviar un mensaje de advertencia tanto a actores externos como a la población interna, reforzando la narrativa de defensa nacional frente a lo que consideran acciones hostiles.

Ataque a lancha estadounidense genera tensión

Una lancha de origen estadounidense ingresó recientemente a aguas territoriales de Cuba, generando preocupación en la isla y reacciones inmediatas de las autoridades locales.

El incidente se enmarca en un contexto de alta sensibilidad política y de seguridad en el Caribe, donde los movimientos de embarcaciones militares o civiles suelen ser vigilados de manera estricta por los gobiernos de la región.

El ingreso de la lancha fue interpretado por las autoridades cubanas como una violación de su soberanía marítima. Aunque no se trató de un ataque directo, el hecho se suma a una serie de tensiones recientes entre Estados Unidos y países del Caribe vinculadas al combate contra el narcotráfico y al control de rutas marítimas.

Marco Rubio reacciona al ataque

En los últimos meses, Washington ha intensificado operativos en aguas internacionales, lo que ha provocado incidentes con embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció tras la muerte de cuatro personas que viajaban en una embarcación estadounidense y fueron abatidas por la Guardia Costera de Cuba. El funcionario afirmó que “responderá en consecuencia” y añadió: “No voy a especular. Averiguaremos lo que pasó y responderemos en consecuencia”.

Con información de AFP.