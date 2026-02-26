Impactante erupción de volcán de lodo en Colombia; habitantes registran el momento exacto | VIDEO

La tarde del 25 de febrero, habitantes de San Juan de Urabá, Antioquia, fueron testigos de un evento inesperado: la erupción de un volcán de lodo ubicado cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal. El fenómeno fue registrado desde distintos puntos de la localidad y rápidamente difundido en redes sociales, convirtiéndose en un tema de conversación nacional.

Los videos muestran cómo un grupo de personas, que inicialmente observaba lo que parecía un atardecer, quedó sorprendido por una violenta explosión que iluminó el cielo. La fuerza del estallido generó un resplandor visible desde áreas comerciales y rurales, mientras que a mayor distancia solo se alcanzaba a distinguir la columna de humo.

Testimonios en tiempo real

Las grabaciones no solo captaron la erupción, sino también las reacciones espontáneas de los presentes. Entre la sorpresa y el miedo, se escuchan voces que identifican el fenómeno:

“¡Ay, mira! Hijo de madre. ¡Uy, María! Corre, corre. Ese es el volcán”, exclamó una persona.

Otra voz reafirmó: “¿El volcán? Hay un volcán, sí”.

Estos testimonios reflejan la confusión inicial y la rápida propagación de la información a través de plataformas digitales, donde la escena se viralizó en cuestión de minutos.

Respuesta de las autoridades

El estallido movilizó de inmediato a los organismos de emergencia, que ordenaron la evacuación preventiva de los habitantes cercanos ante el riesgo de nuevas explosiones. Aunque varias viviendas se encuentran próximas al área afectada, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres informó que hasta el momento no se registran personas lesionadas, lo que trajo alivio a la comunidad.

El evento impactó la vía que conecta con el corregimiento Siete Vueltas, generando problemas de acceso y obligando a establecer un cerco de seguridad. Las labores de evacuación se concentraron en las zonas más expuestas, mientras maquinaria amarilla fue enviada para restablecer la transitabilidad.

Historia del volcán de lodo de San Juan de Urabá, Antioquia

El volcán de lodo de San Juan de Urabá, en el noroccidente de Antioquia, es un fenómeno geológico que forma parte de los llamados diapiros o volcanes de lodo, estructuras naturales que emergen por la presión de sedimentos, agua y gases atrapados en el subsuelo.

Aunque este volcán cobró notoriedad por un evento de expulsión de barro y gases, su historia y su importancia van mucho más allá de un episodio puntual ya que se trata de un ecosistema singular que contribuye a la biodiversidad de la región y que refleja la riqueza geológica del Caribe colombiano.

Un fenómeno con raíces geológicas

Los volcanes de lodo no son magmáticos, es decir, no expulsan lava ni cenizas como los tradicionales. En Colombia existen más de 100 volcanes de lodo identificados, distribuidos en departamentos como Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia.

El de San Juan de Urabá se ha convertido en un referente porque se ubica en una zona de transición entre el Caribe y la región de Urabá, donde confluyen suelos sedimentarios, humedales y sistemas costeros que favorecen la formación de este tipo de estructuras .

Importancia ecológica y biodiversidad

El volcán de lodo de San Juan de Urabá no solo es un atractivo geológico, también cumple un papel en la dinámica ecológica de la zona. Los depósitos de lodo enriquecen los suelos con minerales y nutrientes, lo que favorece la regeneración de vegetación en áreas cercanas. Además, los humedales asociados a este fenómeno sirven de hábitat para aves migratorias, anfibios y reptiles, convirtiéndose en un punto clave para la biodiversidad local.

La región de Urabá es reconocida por su riqueza natural por sus manglares, playas y bosques tropicales que albergan especies endémicas. El volcán de lodo, al integrarse en este mosaico ecológico, aporta un microhábitat único que fortalece la resiliencia ambiental frente a cambios climáticos y actividades humanas.