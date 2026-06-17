Trump recrimina a Netanyahu en la cumbre del G7

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al pedirle ser “más responsable” respecto al Líbano y su ofensiva contra la milicia Hezbolá. Las declaraciones se produjeron al margen de la cumbre del G7 en Évian, Francia, y marcaron un giro en la postura de Washington hacia su aliado en Medio Oriente.

Trump aseguró no estar satisfecho con la manera en que Israel ha actuado en territorio libanés, cuestionando la estrategia militar contra Hezbolá. Incluso sugirió que Siria podría encargarse mejor de contener a la milicia que el propio Netanyahu.

Israel está luchando contra Hezbolá desde hace demasiado tiempo, están muriendo demasiadas personas, y no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien”, señaló el mandatario.

El acuerdo con Irán

El presidente estadounidense defendió el acuerdo con Irán, que se espera sea firmado este viernes en Bürgenstock, Suiza. Según Trump, el pacto perdurará pese a posibles acciones futuras de Israel.

Dos horas antes de que firmáramos hubo un ataque en Beirut, no me gustó nada y se lo hice saber claramente”, afirmó.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el pacto permitirá a Irán vender petróleo y combustible de inmediato, además de acceder a servicios bancarios, de transporte y seguros necesarios para facilitar las transacciones.

Sin embargo, el alivio a las sanciones estará condicionado al cumplimiento de exigencias estadounidenses sobre el programa nuclear iraní y la apertura del estrecho de Ormuz. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza confirmó que el acuerdo se firmará en un complejo hotelero de lujo, con mediación de Pakistán y Qatar.

Presión sobre Rusia

La cumbre del G7 también estuvo marcada por la guerra en Ucrania. Trump, en presencia del presidente Volodimir Zelensky, amenazó con restablecer “pronto” las sanciones al petróleo ruso. Los líderes de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido coincidieron en aumentar la presión sobre Moscú, especialmente en el sector energético, principal fuente de financiación de la guerra.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el canadiense Mark Carney anunciaron nuevas sanciones contra la llamada “flota fantasma”, utilizada por Rusia para transportar petróleo pese a las restricciones. Zelensky celebró la unidad de los aliados.

Es fantástico que todo el mundo entienda que Rusia no va a ganar y que debemos presionar a Putin para que ponga fin a esta guerra"

Tensiones en el G7

El anfitrión de la cumbre, Emmanuel Macron, invitó a Zelensky a permanecer hasta el final de las reuniones, que concluirán este miércoles con un almuerzo dedicado a la regulación tecnológica.

Entre los temas más polémicos figura la propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 o 16 años, un debate que promete ser tenso con Trump, conocido por su postura crítica hacia las restricciones digitales.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, expresó cierto optimismo sobre la posibilidad de que europeos y estadounidenses logren “poner fin juntos a la guerra”, destacando la disposición de Trump a cooperar, pese a sus habituales reticencias a señalar culpables en el conflicto.