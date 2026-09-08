Israel impone "hambruna silenciosa" en Gaza al bloquear 65 por ciento de la ayuda alimentaria

La ocupación israelí mantiene una política de "hambruna silenciosa" en la Franja de Gaza al impedir la entrada de 65 por ciento de los alimentos que necesita la población del enclave palestino, denunció este martes el medio Al Mayadeen, citando datos actualizados sobre el bloqueo humanitario.

Según el reporte, más del 90 por ciento de las familias palestinas en Gaza no tiene capacidad económica para comprar alimentos, mientras que más del 95 por ciento de los habitantes del territorio depende total y exclusivamente de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

La cifra revela la magnitud de una crisis que se ha profundizado pese a los compromisos internacionales asumidos para aliviar la situación en el enclave.

De acuerdo con el portal, de los 198 mil camiones de ayuda y alimentos que debían ingresar a Gaza, la ocupación israelí solo ha permitido el paso de 69 mil 387, es decir, apenas el 35 por ciento de lo requerido.

"Responsabilizamos plenamente a la ocupación israelí y a todos los países y entidades que la apoyan por esta hambruna sistemática", señaló Al Mayadeen en su reporte.

Autoridades de Gaza denuncian incumplimiento del acuerdo de octubre de 2025

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), acusaron este martes a Israel de sostener una política de "hambre silenciosa" mediante restricciones a la entrada de alimentos, pese a que en octubre de 2025 ambas partes alcanzaron un acuerdo basado en la propuesta de Estados Unidos para avanzar hacia la paz en la región.

Según las autoridades gazatíes, las limitaciones impuestas por Israel al flujo de ayuda humanitaria contradicen directamente los términos de ese pacto, que buscaba garantizar un suministro estable de alimentos y suministros básicos para la población civil del enclave.

La denuncia se suma a meses de señalamientos de organismos internacionales y locales sobre el deterioro de las condiciones de vida en Gaza.

Un bloqueo que golpea a la población civil

Un bloqueo que golpea a la población civil

Las cifras difundidas coinciden en señalar que la inmensa mayoría de los gazatíes ha perdido su capacidad de autosuficiencia alimentaria y depende enteramente de la asistencia externa, en un contexto donde el ingreso de esa misma asistencia permanece severamente restringido.

La brecha entre los camiones necesarios y los efectivamente autorizados —más de 128 mil vehículos de diferencia— ilustra la escala del déficit humanitario que enfrenta el territorio.

Tanto Al Mayadeen como las autoridades de Gaza atribuyen esta situación a decisiones deliberadas de la ocupación israelí, y extienden la responsabilidad a los gobiernos y entidades internacionales que respaldan su política.

Hasta el momento, no se ha reportado una respuesta oficial de Israel a estas acusaciones específicas sobre el bloqueo alimentario.