Tranvía se descarrila en pleno centro de Milán; taxista capta el momento del accidente | VIDEO

Un tranvía descarriló en el centro de Milán, Italia, dejando al menos dos personas fallecidas y 39 heridas. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo el vehículo cruzó la carretera e impactó contra un muro, provocando un fuerte estruendo y una escena de caos en la zona.

Los bomberos italianos difundieron un video en la red social X donde se observa el momento en que el tranvía atraviesa el muro y la infraestructura queda completamente destrozada. En el lugar ya se encontraba una ambulancia atendiendo a algunos heridos, y minutos después llegaron más unidades para reforzar la asistencia en una situación crítica.

En las grabaciones se aprecia a los bomberos corriendo de un lado a otro para ayudar a los pasajeros y desalojar la zona lo más rápido posible. Agentes de la policía colaboraron en acordonar el área, mientras decenas de sanitarios trasladaban a los heridos más graves en camillas y atendían a otros directamente en el suelo. La escena se llenó de ambulancias, camiones de bomberos y patrullas policiales.

Descarrilamiento queda grabado en video

Un taxista que se encontraba en la zona grabó con la cámara delantera de su vehículo el momento exacto del descarrilamiento y posterior impacto. En el video se observa cómo el tranvía aparece de repente en la calle y choca contra un edificio frente a una fila de coches detenidos en un semáforo. Los conductores, al ver lo sucedido, descendieron rápidamente de sus vehículos para auxiliar a los pasajeros.

Una persona que estaba a punto de cruzar la calle logró salvarse en el último segundo al percatarse de que el tranvía se dirigía hacia el edificio a gran velocidad. Tras escapar corriendo, regresó al lugar para ayudar a los afectados.

Las autoridades confirmaron la cifra de víctimas y acordonaron el área del accidente. Al otro lado de la cinta de seguridad, decenas de personas se congregaron para preguntar por lo ocurrido y expresar su preocupación por los heridos.

Accidente estaría relacionado a error del conductor

La primera ministra Giorgia Meloni expresó su pésame por el “grave accidente”, transmitió su cercanía a las familias y deseó una pronta recuperación a los heridos. Por su parte, el alcalde de Milán señaló que las primeras indagaciones apuntan a que el siniestro no estaría relacionado con un fallo técnico del tranvía, sino con un posible error del conductor. El vehículo era nuevo, llevaba apenas un año en circulación y no circulaba a exceso de velocidad.

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se presentó en el lugar y anunció la apertura de una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia, con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

El ministro de Transporte, Matteo Salvini, agradeció el trabajo de los rescatistas y aseguró que confía en que se esclarecerán las causas del accidente. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también envió un mensaje de apoyo a las fuerzas del orden y a las familias afectadas, destacando la labor de quienes acudieron a ayudar en una situación de emergencia.

Con información de AFP.