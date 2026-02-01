Trump limita intervención federal en protestas, pero mantiene redadas migratorias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que “bajo ninguna circunstancia” se involucre en las protestas en las ciudades gobernadas por demócratas, a menos que soliciten ayuda federal o que la propiedad federal se vea amenazada.

Las ciudades deben proteger sus propias propiedades estatales y locales, escribió Trump en su red Truth Social. El personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza seguirá protegiendo los edificios federales, agregó.

El anuncio se produce un día después de que miles de manifestantes salieran a las calles de Mineápolis y de todo el país para exigir la retirada de los agentes federales de inmigración de Minesota, tras la muerte de dos ciudadanos estadunidenses.

Trump ha enviado agentes federales o miembros de la Guardia Nacional a varias ciudades gobernadas en su mayoría por demócratas, entre ellas Los Ángeles, Chicago, Washington D. C. y Portland.

A Mineápolis, el gobierno federal había desplegado 3 mil agentes federales como parte de una campaña contra la inmigración ilegal.

La Casa Blanca ha afirmado que estas medidas son necesarias para hacer cumplir las leyes de inmigración y controlar la delincuencia.

MANTIENE REDADAS

Una jueza estadunidense rechazó la solicitud del estado de Minesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender sus redadas.

La jueza federal Catalina Menéndez, de Mineápolis, dijo que la Fiscalía General de Minesota había demostrado claramente que las tácticas de los agentes de inmigración estaban teniendo “consecuencias profundas e incluso desgarradoras para el estado de Minesota”.

Sin embargo, señaló que un tribunal federal de apelaciones había anulado recientemente una orden judicial mucho más restrictiva que limitaba las tácticas del ICE.

Si esa orden judicial fue demasiado lejos, entonces la que nos ocupa aquí —detener toda la operación— sin duda lo haría”, argumentó.

En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar”.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, celebró la decisión de la jueza como una “enorme victoria judicial”, mientras el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, se dijo decepcionado.

INVESTIGARÁN A LOS FEDERALES

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó un decreto en el que ordena al departamento de policía de la ciudad investigar cualquier presunta actividad ilegal de los agentes federales de inmigración y remitir a los agentes a la justicia si es necesario.

La orden instruye a los agentes de policía de Chicago a conservar las imágenes de las cámaras corporales de los incidentes e identificar al oficial supervisor federal presente en el lugar. También deben completar informes sobre cualquier ley que presuntamente hayan violado los agentes federales.

Estamos poniendo a ICE sobre aviso en nuestra ciudad. Chicago no se quedará de brazos cruzados mientras Trump inunda nuestras comunidades con agentes federales y aterroriza a nuestros residentes”, dijo Johnson en un comunicado.

ORDENAN LIBERAR AL NIÑO LIAM

Un juez de Texas ordenó a las autoridades que pusieran en libertad antes del martes a Liam Conejo, de cinco años, y a su padre Adrián.

Su detención el 20 de enero en Mineápolis conmovió más allá de Estados Unidos. La fotografía del pequeño, usando un gorro celeste con orejas de conejo y siendo sostenido de la mochila por un agente de migración se volvió viral.

Desde entonces, padre e hijo fueron enviados a un centro de detención para familias migrantes en Texas, a mil 800 kilómetros de Mineápolis.

La detención de los Conejo Arias provocó una oleada de indignación por haber usado al niño como anzuelo. Fotos: Reuters/ AFP

El caso tiene su origen en la mal concebida e incompetente implementación del objetivo buscado por el gobierno de alcanzar cuotas diarias de deportación, al parecer incluso si ello exige traumatizar a niños”, escribió el juez de distrito Fred Biery.

También parece que el gobierno ignora un documento histórico estadunidense llamado la Declaración de Independencia”, escribió el juez, antes de citar palabras de Thomas Jefferson sobre el autoritarismo.

AFP

cva