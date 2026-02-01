Jefa de diplomacia de EU Laura Dogu, llega a Venezuela

La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, llegó al país sudamericano en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 por el derrocado Nicolás Maduro.

Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, escribió la diplomática en español en la cuenta X de la embajada en Caracas.

Dogu encabeza la misión estadunidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios. No está claro cuánto tiempo permanecerá en el país o la agenda que cumplirá.

Poco después, el canciller venezolano, Yván Gil, informó en Telegram que se reunió con Dugu como parte de una agenda “orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral”, así como “abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional”.

Maduro rompió relaciones con Estados Unidos en 2019, luego de que la Casa Blanca desconociera su primera reelección un año antes y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por Juan Guaidó.

Fue durante su primer mandato que el presidente estadunidense Donald Trump buscó asfixiar a Maduro con un embargo petrolero y otra batería de sanciones económicas, al tiempo que dio a Guaidó acceso a bienes congelados y el control de empresas venezolanas en el extranjero.

Tras la captura de Maduro a principios de enero, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y ha cooperado con las exigencias de Trump.

Su experiencia: Laura Dogu, de 62 años y licenciada en Administración de Empresas, fue embajadora en Honduras y Nicaragua. También fue subjefa de misión en México.

ACEPTARÍA INVERSIÓN CHINA EN PETRÓLEO DE VENEZUELA

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el sábado que aceptaría inversiones chinas en la industria petrolera de Venezuela, que busca reanimar su economía tras la salida de su gobernante Nicolás Maduro.

Venezuela tiene una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo, y en la última semana reformó sus leyes para abrir el sector a la inversión privada y extranjera.

China era el principal comprador de petróleo venezolano bajo Maduro, cuya captura el 3 de enero a manos de fuerzas estadounidenses fue condenada por el gobierno chino, lo que generó incertidumbre sobre las relaciones futuras de Caracas y Pekín.

China es bienvenida para venir y haría un gran acuerdo sobre petróleo. Damos la bienvenida a China", declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

Destacó que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, acordó el viernes un pacto de cooperación energética con India.

India está viniendo y van a comprar petróleo venezolano en lugar de comprarlo de Irán, así que ya hicimos ese acuerdo, el concepto del acuerdo, pero China es bienvenida a entrar y comprar petróleo", expresó el presidente estadounidense.

Trump, quien ha dicho que Washington está "a cargo" de Venezuela, señaló que Estados Unidos y Caracas se repartirán los beneficios del petróleo y aseguró que se está "llevando muy bien con la dirigencia de Venezuela. Están haciendo un muy buen trabajo".

Vamos a vender mucho petróleo y vamos a dejarnos algo y ellos van a dejarse mucho, y les va a ir muy bien. Van a hacer más dinero del que jamás han hecho, y será beneficioso para nosotros", sostuvo.

Trump también sugirió que Estados Unidos buscaría un "acuerdo" con Cuba luego de amenazar con imponer aranceles a los países que le venden petróleo.

Creo que ellos probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un acuerdo para que Cuba sea libre nuevamente", declaró Trump sobre las autoridades cubanas.

AFP

CVA