Trump exige “rendición incondicional” de Irán para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que no se alcanzará ningún acuerdo con Irán salvo una “rendición incondicional”.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario publicó: “¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional! Tras eso, y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro, ¡Hagamos a Irán grande de nuevo!”.

La postura de Trump descarta cualquier negociación parcial o limitada con Teherán. Según el mensaje, solo una rendición total del régimen iraní abriría la puerta a un proceso de reconstrucción política y económica, liderado por Estados Unidos y sus aliados.

Las declaraciones se producen en medio de la Operación “Furia Épica”, ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha incluido ataques a instalaciones estratégicas, la destrucción de embarcaciones iraníes y la neutralización de milicias aliadas en la región.

Trump exige rendición de fuerzas iraníes

En días previos, Donald Trump hizo un llamado a los militares y cuerpos de seguridad iraníes a rendirse “para obtener inmunidad total o enfrentar una muerte segura”.

Sobre las ambiciones nucleares de Teherán, el mandatario señaló: “No podemos permitir que una nación que crea ejércitos terroristas posea armas con las que extorsione al mundo para sus fines malignos”.

Trump subrayó que las operaciones militares continúan con toda su fuerza y aseguró que se mantendrán “hasta alcanzar todos nuestros objetivos”.

Israel reporta bajas en Hizbulá

Mientras el presidente de Estados Unidos solicitaba la rendición incondicional de Irán, el portavoz del ejército israelí, Effie Defrin, informó que 70 integrantes del grupo chií libanés Hizbulá han muerto en los ataques realizados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en territorio libanés.

“Desde que Hizbulá decidió unirse a la campaña y atacar a Israel, las FDI han golpeado más de 500 objetivos en el Líbano, eliminado a más de 70 combatientes de Hizbulá y ejecutado 26 oleadas de ataques”, señaló Defrin en una comparecencia virtual.

EU escoltará buques en el estrecho de Ormuz

El secretario de Energía de Estados Unidos anunció este viernes que la Marina estadounidense escoltará buques a través del estrecho de Ormuz “tan pronto como sea razonable”, en medio de la guerra con Irán.

Por esta ruta estratégica transita cerca del 20% del petróleo mundial y del gas natural licuado (GNL), un flujo que se ha reducido de manera significativa desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado fin de semana.

“Tan pronto como sea razonable hacerlo, escoltaremos barcos a través del estrecho y volveremos a poner en movimiento la energía”, declaró el secretario Chris Wright en entrevista con Fox News.

Con información de AFP.