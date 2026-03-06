La Casa Blanca afirma que Estados Unidos está por controlar el espacio aéreo iraní

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este viernes que Estados Unidos está en camino de tomar el control del espacio aéreo iraní, en el marco de la ofensiva militar que se desarrolla desde hace una semana. Según la funcionaria, Washington prevé que los objetivos estratégicos puedan cumplirse en un periodo de cuatro a seis semanas, lo que marcaría un punto de inflexión en el conflicto.

Durante una conferencia con periodistas, Leavitt también reveló que el gobierno estadounidense analiza posibles candidatos para liderar Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, ocurrida en un ataque militar el fin de semana.

La portavoz señaló que las agencias de inteligencia y el Ejecutivo han identificado varias figuras, aunque evitó dar nombres o detalles específicos. “Sé que hay varias personas que nuestras agencias de inteligencia y el Gobierno de Estados Unidos están considerando, pero no voy a dar más detalles al respecto”, afirmó.

Las declaraciones ocurren un día después de que el presidente Donald Trump dijera en entrevista con Reuters que Estados Unidos debe participar en la elección del próximo líder iraní. Trump descartó que el hijo de Jamenei, considerado hasta ahora el principal candidato a la sucesión, tenga altas probabilidades de asumir el liderazgo.

La estrategia apunta a debilitar la capacidad de respuesta de Teherán y a garantizar que la transición de poder en la república islámica se produzca bajo condiciones favorables para los intereses estadounidenses y sus aliados.

Para Estados Unidos, el control del espacio aéreo es clave para limitar la capacidad de Teherán de lanzar misiles y drones, y para asegurar la superioridad estratégica en el conflicto.

EU advierte sobre riesgo de ataques en hoteles del Kurdistán iraquí

Estados Unidos emitió este viernes una alerta de seguridad en la que advierte que combatientes respaldados por Irán podrían estar planeando ataques contra hoteles en el Kurdistán iraquí, instalaciones que suelen ser frecuentadas por diplomáticos, empresarios y trabajadores humanitarios extranjeros.

La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión regional, marcado por la intensificación del conflicto con Teherán y la expansión de las hostilidades en Oriente Medio.

La embajada estadounidense en Bagdad difundió un comunicado en el que exhorta a los ciudadanos de su país a abandonar la región lo antes posible.

“Se insta encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses a partir tan pronto como puedan hacerlo de manera segura y a reconsiderar sus opciones de alojamiento si deciden permanecer”, señaló la misión diplomática.

El Kurdistán iraquí, considerado durante años un enclave relativamente estable dentro de Irak, ha visto deteriorarse su seguridad debido a la presencia de milicias vinculadas a Irán y a la creciente presión militar en la región.

Washington teme que los hoteles y complejos que alojan a extranjeros puedan convertirse en objetivos directos de ataques, lo que incrementa el riesgo para la población civil y para los intereses internacionales en el área.

Con información de Reuters.