Reza Pahlavi, hijo del último Sha de Irán, anunció su disposición a asumir un liderazgo de transición en el país tras la muerte del Líder Supremo Alí Jameneí.

En un mensaje publicado en la plataforma X, Pahlavi calificó de “ilegítimo” cualquier intento de nombrar un sucesor dentro de la actual estructura de poder en Teherán, al considerar que quien asuma el cargo “carecerá de legitimidad y será cómplice del sangriento historial del régimen”.

El opositor iraní propuso encabezar un proceso que conduzca a un referéndum constitucional y posteriormente a elecciones libres bajo supervisión internacional. Según explicó, el eventual gobierno de transición se disolvería una vez que el pueblo iraní elija un liderazgo legítimo.

Pahlavi instó a miembros del ejército, fuerzas de seguridad y policía iraníes a no respaldar lo que calificó como un régimen fallido y a participar en un proceso que permita abrir una nueva etapa política en el país.

Obstáculos de la oposición en el exilio

Diversos analistas señalan que la oposición iraní en el exterior enfrenta dificultades para unificar posiciones y consensuar una figura única de liderazgo, debido a las divisiones internas sobre quién debería dirigir una eventual transición y sobre el papel que podría desempeñar un dirigente radicado fuera de Irán.

Postura de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó reservas respecto al papel de líderes opositores como Pahlavi. Washington considera más viable la emergencia de figuras políticas desde dentro del propio país.

Trump afirmó además que su administración pretende ejercer influencia en la configuración del futuro político iraní tras el conflicto, y aseguró que Estados Unidos buscará participar en la definición del próximo liderazgo con el objetivo de garantizar estabilidad en el escenario de posguerra.

¿Quién es Reza Pahlavi?

Reza Pahlavi nació en Teherán el 31 de octubre de 1960 y es el hijo mayor del último sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y de la emperatriz Farah Diba.

Su infancia transcurrió en los palacios reales de la capital iraní, marcada por el poder de la dinastía Pahlavi, hasta que la Revolución Islámica de 1979 lo obligó a abandonar el país junto con su familia. Desde entonces, ha vivido en el exilio, principalmente en Estados Unidos, donde se ha convertido en una de las voces más reconocidas de la oposición iraní.

Tras la caída de la monarquía, Pahlavi se formó en instituciones militares y académicas occidentales, pero nunca regresó a residir en Irán.

Con el paso de los años, su figura se consolidó como un referente político para la diáspora iraní, aunque dentro del país su legitimidad es objeto de debate. Mientras algunos lo consideran el heredero legítimo del trono, él mismo ha insistido en que su objetivo no es restaurar la monarquía, sino promover una transición hacia un sistema democrático y secular.

Reza Pahlavi ha pedido apoyo internacional para presionar al régimen iraní y ha defendido la necesidad de un cambio político que garantice libertades fundamentales. Su discurso ha cobrado fuerza en momentos de crisis.

Hoy, Reza Pahlavi representa tanto la memoria de la monarquía iraní como la esperanza de una alternativa política en el exilio. Su futuro dependerá de la evolución del conflicto y de la capacidad de la oposición iraní para articular un proyecto que trascienda las fronteras y logre resonar dentro de Irán.