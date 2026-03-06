Desempleo en EU alcanza 4,4 % tras inesperada pérdida de puestos en febrero 2026

La tasa de desempleo en Estados Unidos registró un ligero incremento en febrero al situarse en 4,4 %, una décima por encima del nivel del mes anterior, en un contexto marcado por la destrucción neta de 92 mil puestos de trabajo, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés).

La cifra resultó peor de lo esperado por los analistas, que preveían la creación de alrededor de 50 mil empleos durante el segundo mes del año.

El dato representa un cambio significativo frente a enero, cuando el mercado laboral había mostrado señales de fortaleza con una creación revisada de 126 mil empleos.

Al alza el desempleo en EU. AFP.

¿Cuáles son las afectaciones por el aumento en el desempleo en EU?

Esta variación en la dinámica del empleo podría influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés, especialmente cuando faltan menos de dos semanas para su reunión de política monetaria prevista para los días 17 y 18 de marzo.

De acuerdo con el informe del BLS, la caída del empleo en febrero estuvo asociada principalmente a retrocesos en el sector sanitario, afectado por huelgas de profesionales de la salud en distintas regiones del país. Esta situación contribuyó a debilitar el balance general del mercado laboral durante el mes.

El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, reconoció en una entrevista con CNBC que los resultados no estaban dentro de las previsiones del Gobierno.

El funcionario atribuyó el deterioro del empleo a varios factores temporales, entre ellos las condiciones climáticas adversas que afectaron a buena parte del país, con fuertes olas de frío, además de las protestas laborales en el sistema sanitario de la costa oeste y ciertos cambios metodológicos aplicados por el BLS.

“Ha habido tantos indicadores sólidos este mes que fue una sorpresa”, señaló Hassett. Aun así, defendió que “la economía es realmente sólida” y subrayó que es posible mantener niveles elevados de producción económica incluso sin un crecimiento del empleo especialmente acelerado.

Al alza el desempleo en EU. AFP.

Cifras clave en el desempleo de EU

En términos absolutos, el número de personas desempleadas en Estados Unidos aumentó hasta aproximadamente 7,6 millones, frente a los 7,4 millones registrados en enero. El informe también muestra diferencias importantes entre distintos grupos demográficos.

Los adolescentes continúan siendo el grupo más afectado, con una tasa de desempleo del 14,9 %, seguidos por la población afroamericana, cuya tasa alcanzó el 7,7 %.

Asimismo, se observaron incrementos en el desempleo entre los hispanos (5,2 %), los asiáticos (4,8 %) y las mujeres adultas (4,1 %).

El sector sanitario, uno de los principales motores de creación de empleo en los últimos años, registró en febrero una reducción de 28 mil puestos de trabajo, después de haber sumado 77 mil empleos en enero. Dentro de esta actividad, los consultorios médicos fueron los más afectados, con una pérdida de 37 mil empleos, mientras que los hospitales lograron generar alrededor de 12 mil nuevos puestos.

A pesar de este retroceso puntual, el sector sanitario mantiene un balance positivo en el último año, con una media mensual de creación de 36 mil empleos durante los doce meses anteriores.

Otro sector que continuó mostrando debilidad fue el sector de la información, que registró una caída de 11 mil puestos de trabajo en febrero, prolongando una tendencia descendente. En el último año, esta actividad ha perdido en promedio 5 mil empleos al mes.

Por su parte, el empleo federal también siguió reduciéndose, con una disminución de 10 mil puestos durante febrero, en línea con los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump por reducir el tamaño de la Administración Central.

Al alza el desempleo en EU. AFP.

Desde su punto máximo en octubre de 2024, el empleo en el Gobierno federal ha caído en 330 mil puestos, lo que representa aproximadamente un 11 % de reducción.

En contraste, otras industrias clave como la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción, la manufactura, el comercio mayorista y minorista, los servicios profesionales, así como el ocio y la hostelería, mostraron pocos cambios en el empleo durante febrero.