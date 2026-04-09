Netanyahu afirma que “no hay alto el fuego en el Líbano”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró en un mensaje difundido en video que “no hay alto el fuego en el Líbano”, subrayando que Israel continúa atacando con fuerza a Hezbollah y que no cesará sus operaciones hasta restablecer la seguridad en su territorio.

Netanyahu explicó que, pese a la ofensiva en curso, ha ordenado a su gabinete iniciar negociaciones directas con el Líbano con el objetivo de alcanzar un “acuerdo de paz histórico y duradero” que incluya el desarme del grupo chií.

El mandatario destacó que Israel ya ha logrado acuerdos con cuatro países árabes y que pretende sumar más en el futuro. En este sentido, insistió en que el diálogo con el Líbano busca sentar las bases de una paz estable en la región, aunque reiteró que las operaciones militares contra Hezbollah continuarán mientras persista la amenaza contra la población israelí.

La posición de Líbano

Líbano ha dejado claro que no iniciará negociaciones con Israel sin un alto el fuego previo. Un alto funcionario del gobierno libanés declaró que cualquier diálogo directo con Tel Aviv debe estar condicionado a detener primero las hostilidades en la frontera, en contraste con la postura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que insiste en que “no hay alto el fuego en el Líbano” y mantiene la ofensiva contra Hezbollah.

El funcionario libanés, citado por AFP, afirmó que “Líbano quiere un cese el fuego antes de iniciar cualquier negociación”. Esta declaración refleja la prioridad de detener los bombardeos y ataques israelíes que han dejado cientos de muertos en los últimos días. Para Beirut, sentarse a negociar mientras continúan las operaciones militares carece de sentido y pone en riesgo cualquier posibilidad de acuerdo.

Irán afirma que Líbano es “inseparable” del acuerdo de tregua

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que Líbano forma parte inseparable del alto el fuego alcanzado recientemente entre Teherán y Washington, con mediación de Pakistán. En un mensaje difundido en la red social X, Qalibaf advirtió que cualquier violación de la tregua recibirá una “respuesta firme” por parte de Irán.

Qalibaf subrayó que “Líbano y todo el Eje de la Resistencia, en tanto que aliados de Irán, forman una parte inseparable del alto el fuego”. Con esta declaración, Teherán busca dejar claro que el acuerdo no se limita a las operaciones directas entre Estados Unidos e Irán, sino que también protege a sus aliados regionales, en particular Hezbollah, que mantiene enfrentamientos con Israel en territorio libanés.

Con información de AFP.