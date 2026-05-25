Los puntos clave de la encíclica del papa León XIV contra la inteligencia artificial

Con una defensa de la humanidad ante la inteligencia artificial y la frialdad de los chatbots, hoy el papa León XIV firmará su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas, que posiciona a la Iglesia católica frente a las nuevas tecnologías.

“La Iglesia está plenamente involucrada y comprometida con el ámbito de la comunicación social, naturalmente dentro del marco de su misión universal”, explicó la Santa Sede

La primera encíclica de este tipo fue publicada por León XIII en mayo de 1891 con el título Rerum novarum (De las cosas nuevas).

“Con Magnifica humanitas, el papa León XIV se inserta en una línea de continuidad con el magisterio social de la Iglesia, al actualizar sus enseñanzas ante los desafíos del siglo XXI, ya que si Rerum Novarum respondió a los dilemas de la Revolución Industrial, esta nueva Encíclica busca iluminar el impacto de la inteligencia artificial al ofrecer criterios éticos”, expresó el semanario religioso mexicano Desde la fe.

La encíclica, la primera que firmará el Papa desde su llegada al Vaticano en mayo de 2025, promueve la recuperación del sentido de la humanidad para despertarlo de un “eclipse”, alimentado por una carrera incesante por el progreso tecnológico, “donde la necesidad de relaciones corre el riesgo de ser sustituida por fríos chatbots”.

Ante esto, un análisis elaborado por Desde la fe advirtió que el documento tendrá como objetivo fijar un posicionamiento frente a desafíos como la automatización del trabajo, la manipulación de contenidos digitales, el uso de inteligencia artificial en conflictos bélicos.

El título del documento, que puede traducirse como La magnífica humanidad, deja entrever el deseo del Papa León XIV de colocar nuevamente a la persona humana en el centro de las decisiones tecnológicas y económicas. El Pontífice hizo un llamado a promover la alfabetización digital y el uso crítico de los medios, especialmente entre los jóvenes, según con Vatican News.

Contenido del documento que firmará el pontífice