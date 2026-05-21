Estados Unidos expresa optimismo sobre acuerdo de paz con Irán en medio de tensiones

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó este jueves su optimismo respecto a un posible acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, justo antes de la llegada a Teherán del jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, quien actúa como mediador en las conversaciones. La agencia iraní ISNA confirmó el viaje del influyente militar pakistaní para continuar las negociaciones con las autoridades iraníes, aunque sin dar mayores detalles.

Rubio declaró a los periodistas que esperaba que la visita “impulse aún más el proceso”, en un momento en que las tratativas se encuentran en un punto crítico. El presidente estadounidense Donald Trump había advertido la víspera que las negociaciones están “justo en el límite” entre alcanzar un acuerdo o reanudar los ataques militares contra Irán.

Críticas a la OTAN y exigencias iraníes

En sus declaraciones, Rubio reiteró sus críticas hacia los miembros de la OTAN, acusándolos de no apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán. “El presidente Donald Trump no les está pidiendo que envíen sus aviones de combate. Pero ellos se niegan a hacer nada. Esto nos molestó mucho”, afirmó.

Irán mantiene entre sus exigencias en la mesa de negociación la liberación de activos congelados en el extranjero y el levantamiento del bloqueo estadounidense de sus puertos, vigente desde el 13 de abril. Teherán insiste en que no cederá “nunca a la intimidación” y que cualquier acuerdo debe garantizar el fin definitivo de la guerra y evitar nuevos ataques.

La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Desde el 8 de abril se mantiene un frágil alto el fuego, aunque las hostilidades persisten en varios frentes. Hasta ahora, solo se ha realizado una ronda formal de negociaciones, el 11 de abril en Pakistán, que resultó infructuosa. Desde entonces, las conversaciones han continuado de manera discreta y entre bastidores.

Trump reiteró el miércoles que “ya veremos qué pasa. O llegamos a un acuerdo o tomaremos medidas más duras”, subrayando que las negociaciones están “justo en el límite”.

Impacto económico y el mercado del petróleo

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha disparado los precios de los hidrocarburos y generado escasez de materias primas. Antes de la guerra, por esa vía marítima transitaba alrededor del 20% del petróleo consumido a nivel global.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que el mercado podría entrar en una “zona roja” en julio o agosto, con una grave escasez de oferta si no se alcanza una solución duradera. Los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares por barril, lo que aumenta la presión sobre Trump para terminar con un conflicto cada vez más impopular entre la opinión pública estadounidense.

Discrepancias entre Trump y Netanyahu

Los medios estadounidenses reportaron tensiones entre Trump y su aliado israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu. Según CNN y CBS, ambos sostuvieron una conversación telefónica tensa el martes, en la que Trump habría afirmado que Netanyahu “hará lo que yo quiera que haga”.

Este episodio refleja las diferencias de estrategia: mientras Washington busca una salida diplomática, Israel insiste en retomar los combates. Analistas como Danny Citrinowicz, del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, señalaron que para Netanyahu un acuerdo que ponga fin a la guerra sería “una pesadilla”.

Medios estatales de Líbano informaron que un bombardeo israelí dañó este jueves un hospital en el sur del país, pese a la tregua vigente. Israel continúa con ataques, demoliciones y órdenes de evacuación en esa región, alegando que apunta contra posiciones de Hezbolá, milicia respaldada por Irán.

El Ministerio de Salud libanés reportó que 16 hospitales han sido dañados desde el 2 de marzo y que al menos 3.089 personas han muerto desde el inicio de la guerra, incluidos 116 trabajadores de la salud y socorristas.

Con información de AFP.