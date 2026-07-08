Trump dice que el alto el fuego con Irán ha terminado y el petróleo se dispara más de un 5%

ANKARA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto ha"terminado", y añadió que no quería tratar con Teherán.

El acuerdo ⁠provisional de alto el ⁠fuego firmado entre Washington y Teherán —bajo la mediación de Pakistán— tenía como objetivo proporcionar un margen de 60 días para negociar un acuerdo permanente, pero las conversaciones indirectas en Qatar terminaron la semana pasada sin ⁠señales de avances y el Ejército estadounidense lanzó el martes una nueva oleada de ataques contra Irán.

"Para mí, creo que se acabó. No quiero tratar con ellos",dijo Trump antes ⁠de una ⁠cumbre de la OTAN en la ⁠capital ⁠turca, Ankara.

"Son escoria. Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma", añadió junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. "En lo que a mí respecta, tratar con ellos es simplemente una pérdida de tiempo".

Estados Unidos también revocó el martes una licencia que permitía a Irán vender petróleo después de que tres petroleros fueran alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz.

En virtud del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, el Tesoro estadounidense emitió el 22 de junio una licencia general para permitir la venta de crudo y productos petroquímicos y petroleros de origen iraní hasta el 21 de agosto. Al revocar esa licencia el martes, dio a Irán hasta el17 de julio para cerrar cualquier transacción.

El petróleo se dispara más de un 5% tras dar Trump por terminada la tregua con Irán

Los precios del petróleo se dispararon más de un 5% este miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la tregua con Irán había terminado tras los nuevos ataques en Oriente Medio.

El barril de crudo Brent del mar del Norte, referencia internacional, aumentó un 5,3% hasta los 78,09 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia estadounidense, ganó un 5,4% y alcanzó los 74,23 dólares por barril.

Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán tras los ataques a buques en el estrecho de Ormuz, desencadenando una serie de represalias contra bases estadounidenses en el Golfo.