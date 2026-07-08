Venezuela nombra a nuevos jefes de la petroquímica Pequiven y de la autoridad tributaria

CARACAS.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró el martes a un nuevo jefe dela estatal petroquímica Pequiven y a una nueva autoridad para el manejo de los impuestos, según una publicación en la red ⁠de mensajería Telegram. En Pequiven fue ⁠designado José David Cabello, quien venía de ser superintendente tributario desde hace 18 años y sustituye a Román Maniglia. Cabello es hermano del ministro del Interior y segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello.Analistas estiman que ⁠el cambio en la administración de los tributos le restaría poder a Diosdado Cabello, debido a que su hermano deja de tener el control de los impuestos, que es ⁠la segunda fuente de ⁠ingresos del gasto público.

Román Maniglia ⁠ahora será ⁠el nuevo superintendente aduaneroy tributario, Seniat. Antes estuvo un año y medio en Pequiven.Más tarde, Rodríguez nombró al vicepresidente sectorial deEconomía, Calixto Ortega, como nuevo presidente del Banco deVenezuela, una institución financiera estatal. El cargo fueocupado hasta el lunes por Maniglia.Además Ortega es el actual gobernador de Venezuela ante el FondoMonetario Internacional (FMI).La funcionaria también designó a Alejandro Puglia como nuevopresidente del Centro Internacional de Inversión Productiva(CIIP).

Con el enroque de cargos, el equipo de Rodríguez fortaleceel control sobre las finanzas públicas, según una fuente conconocimiento de la situación.

El sector privado venezolano ha señalado que las cargasfiscales en Venezuela son altas, lo que impacta en la actividadproductiva.

Tras los terremotos que afectaron zonas de Venezuela,especialmente a La Guaira, los empresarios han solicitado aliviofiscal para los sectores golpeados, como el comercio.

El dato

· Lejos de los ingresos Analistas estiman que el cambio le restaría poder a Diosdado Cabello debido a que su hermano dejará de controlar los impuestos