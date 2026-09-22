Guterres alerta sobre riesgo de fractura global y pide cooperación en torno a la IA

En la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general António Guterres advirtió sobre el peligro de que el mundo se divida en dos bloques enfrentados, con sistemas económicos, tecnológicos y de seguridad independientes. Señaló que las tensiones actuales podrían convertirse en un “abismo” si las potencias no apuestan por la cooperación.

Guterres describió dos posibles trayectorias: la primera, marcada por la desconfianza y la ausencia de cooperación internacional, que es la que predomina hoy; y la segunda, un mundo interdependiente sostenido por alianzas y con el derecho internacional como eje central.

“Construir ese futuro comienza por reconocer, especialmente por parte de las superpotencias, que su poder no es tan súper. Sus límites han quedado claros en los últimos años”, afirmó.

El secretario general subrayó que el futuro estará definido por cómo la humanidad gestione las crisis de la guerra frente a la paz, la concentración de la riqueza, el agravamiento de la crisis climática y los riesgos derivados de la inteligencia artificial.

Conflictos y agenda internacional

Guterres urgió a poner fin a los conflictos en Medio Oriente, Ucrania y Sudán, defendió el derecho de todas las naciones a desarrollarse con igualdad de oportunidades y llamó a abandonar los combustibles fósiles mediante planes nacionales. También instó a establecer un marco común para la implantación de la inteligencia artificial, con el fin de enfrentar los riesgos que esta tecnología pueda generar.

En su discurso, reafirmó su compromiso con los valores de Naciones Unidas.

Mantendré ese espíritu de firmeza y determinación a lo largo de cada uno de los 100 días que me quedan en el cargo. La paz es posible, la dignidad humana es universal y merece la pena luchar por nuestro futuro común”

Estados Unidos y China frente a la IA

Uno de los puntos centrales fue el llamado a Estados Unidos y China para que cooperen en torno a la inteligencia artificial.

“Los gobiernos con las mayores capacidades en IA tienen las mayores responsabilidades ante la humanidad. Deben establecer canales de diálogo, transparencia y confianza”, señaló Guterres.

Washington y Pekín mantienen conversaciones para crear un canal de comunicación sobre el desarrollo de la IA, en vísperas de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping. El debate surge en medio de temores crecientes de que los sistemas de inteligencia artificial puedan escapar al control humano.

Antes de las reuniones en Nueva York, más de 20 países instaron a adoptar medidas de seguridad para esta tecnología, aunque ni Estados Unidos ni China figuraron entre los signatarios.

Trump ha rechazado esas medidas, asegurando que no permitirá la “destrucción” del sector por “temores injustificados”, mientras Xi ha defendido que la IA no debe estar dominada por un solo país y ha pedido cooperación internacional.