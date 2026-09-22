Niña de seis años Lian Yunzhi es la más rápida en resolver el Cubo de Rubik

El reloj corre. Las manos apenas parecen detenerse y las piezas de colores se reorganizan con una precisión difícil de seguir a simple vista. En poco más de cuatro segundos, Lian Yunzhi completa un desafío que para muchas personas puede representar varios minutos de intentos, frustración y movimientos sin rumbo. Ocupó, primero, 4.52 segundos y, posteriormente, redujo la marca a 4.27 segundos para resolver el Cubo de Rubik.

La niña, originaria de Chengdu, China, tiene apenas seis años, pero ya ocupa un lugar destacado en el mundo del Cubo de Rubik y las competencias de velocidad, conocidas como speedcubing. Este mes, su habilidad para resolver el popular rompecabezas la llevó a establecer en dos ocasiones un nuevo récord mundial femenino de promedio en la categoría 3x3, según informó la cadena estatal CCTV.

Sus resultados llegaron en dos competencias certificadas por la World Cube Association, celebradas en Wuhan y Cantón. En la primera registró un promedio de 4,52 segundos y posteriormente redujo la marca a 4.27 segundos.

La cifra no corresponde a una sola resolución. En este tipo de competencias, el promedio se obtiene después de cinco intentos, lo que exige mantener la precisión incluso cuando el cronómetro vuelve a ponerse en marcha.

El logro de Lian no se limita a la rapidez con la que mueve sus dedos. Resolver un Cubo de Rubik en una competencia oficial implica reconocer patrones, recordar secuencias y tomar decisiones en fracciones de segundo.

CCTV destacó que Lian se convirtió en la primera competidora femenina de speedcubing en promediar menos de 4.5 segundos. El resultado la colocó bajo los reflectores de los medios estatales chinos, que difundieron imágenes de la pequeña mientras giraba y retorcía el cubo con gran destreza.

En el video, Lian aparece con un lazo de cuadros rojos en la cabeza, concentrada en el rompecabezas que ha pasado de ser una actividad infantil a convertirse en el centro de una rutina de entrenamiento exigente.

Su apodo, Zhizhi, acompaña ahora una historia que combina disciplina, memoria y una velocidad de resolución que ha llamado la atención dentro de esta comunidad competitiva.

La niña Lian Yunzhi. Captura de video

El comienzo de una pasión por el Cubo de Rubik

La relación de Lian con los cubos comenzó cuando era muy pequeña. Su madre, Lin Yangxi, contó a medios locales que la niña fue inscrita en clases de Cubo de Rubik como parte de las actividades extracurriculares que realizaba junto con danza y música.

Al principio, el rompecabezas era una actividad más entre varias opciones para su desarrollo. Sin embargo, su madre comenzó a observar los beneficios que podía ofrecer y decidió concentrar una mayor atención en esta disciplina.

En declaraciones al medio Red Star News de Chengdu, Lin explicó que progresivamente se dio cuenta de que resolver cubos podía ser una actividad excelente para fomentar las capacidades integrales de un niño.

Mejora la concentración, la memoria, el pensamiento lógico, la percepción espacial y ayuda a desarrollar una actitud sana frente a ganar y perder", señaló la madre.

La explicación permite entender por qué el entrenamiento de Lian no se centra únicamente en conseguir tiempos cada vez más bajos. Para su familia, el aprendizaje también está relacionado con las habilidades que la niña puede desarrollar mientras enfrenta un reto que exige paciencia y precisión.

Más de 1,300 algoritmos y hasta tres horas de práctica diaria

Detrás de los cuatro segundos y fracción que aparecen en sus registros hay una preparación constante.

De acuerdo con su madre, Lian ha aprendido más de 1.300 algoritmos de resolución de Cubos de Rubik y practica diariamente entre dos y tres horas. Su dedicación ya le ha permitido reunir numerosos trofeos en competencias de esta disciplina.

Los algoritmos son secuencias de movimientos que los competidores memorizan para resolver determinadas configuraciones del cubo. Dominarlos permite reducir el tiempo necesario para identificar y ejecutar las soluciones.

En el caso de Lian, la combinación de memoria, reconocimiento visual y coordinación manual se ha convertido en una parte fundamental de su preparación. Cada giro debe ejecutarse con rapidez, pero también con exactitud, porque un movimiento incorrecto puede afectar el resultado final.

Su entrenamiento muestra el nivel de especialización que puede alcanzar una actividad que muchas personas conocen como un simple pasatiempo.

El desafío de competir contra el cronómetro

En el speedcubing, las diferencias entre los competidores pueden medirse en centésimas de segundo. Un movimiento más fluido, una secuencia mejor memorizada o una identificación más rápida de las piezas pueden influir en el tiempo final.

Para una niña de seis años, el proceso combina el aprendizaje de técnicas avanzadas con la experiencia de participar en escenarios competitivos. La práctica diaria y la acumulación de intentos forman parte de un camino que requiere constancia.

La historia de Lian también pone de relieve el papel de su familia, que encontró en el Cubo de Rubik una actividad con objetivos que van más allá de la competencia. Su madre ha explicado que el aprendizaje incluye la concentración y la manera de afrontar tanto las victorias como las derrotas.