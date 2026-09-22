Encuentran sin vida a la embajadora de Portugal en Bulgaría

La embajadora de Portugal en Bulgaria, Ana Maria Ribeiro da Silva, de 66 años, fue encontrada sin vida en su domicilio de Sofía este martes, en el distrito de Lozenets. De acuerdo con los primeros reportes, no se hallaron signos de violencia y la causa más probable del fallecimiento sería un infarto.

El hallazgo ocurrió luego de que la diplomática no se presentara a trabajar. Personal de la embajada alertó a la policía y a los servicios de emergencia, quienes localizaron el cuerpo hacia las 14:00 horas locales.

Ribeiro da Silva ejercía como embajadora en Bulgaria desde diciembre de 2020, tras haber ocupado el mismo cargo en Eslovaquia. Su carrera diplomática incluyó puestos en París, Helsinki, Moscú y Viena, además de haber trabajado en Portugal como asesora del ministro de Asuntos Exteriores y del presidente del Parlamento.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Lisboa, la diplomática fue reconocida por su amplia experiencia en relaciones internacionales y su papel en la representación de Portugal en distintos escenarios europeos.

El gobierno portugués expresó su pesar por la muerte de Ribeiro da Silva y destacó su compromiso con la diplomacia y el servicio público. La noticia generó consternación en círculos diplomáticos europeos, donde la embajadora era considerada una figura de gran trayectoria y respeto.