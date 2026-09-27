Hallan explosivos cerca de base británica usada por militares de EU; hay detenidos

La policía antiterrorista británica asumió la investigación de un incidente grave registrado este domingo cerca de la base aérea RAF Fairford, en el oeste de Inglaterra, después de que varios hombres fueran detenidos por presuntas infracciones relacionadas con la legislación sobre explosivos.

La Policía de Gloucestershire informó que especialistas del Ejército en desactivación de artefactos explosivos inspeccionaron varios vehículos en las inmediaciones de la instalación militar, mientras que varias viviendas de la localidad cercana de Whelford fueron evacuadas como medida de seguridad.

Las autoridades señalaron que el operativo se encuentra bajo control. Medios británicos como la BBC y la agencia PA reportaron posteriormente que la investigación quedó en manos de la policía antiterrorista.

El despliegue comenzó después de la detención de varios hombres sospechosos de delitos contemplados en la legislación británica sobre explosivos.

Durante el operativo, la zona fue acordonada y se restringió el acceso a sectores próximos a la entrada principal de la base. Testigos citados por Reuters describieron una importante presencia policial y de servicios de emergencia, mientras un helicóptero sobrevolaba el área.

Imágenes difundidas por medios británicos mostraron vehículos policiales y varias furgonetas en las inmediaciones, además de un robot utilizado por especialistas en desactivación de explosivos.

Las autoridades no han informado hasta ahora de la naturaleza exacta de los objetos que estaban siendo examinados ni han establecido públicamente una conexión entre los detenidos y alguna organización terrorista.

La instalación de RAF Fairford es una base de la Royal Air Force utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En ella tiene presencia la 501st Combat Support Wing, una unidad encargada de funciones de apoyo a las operaciones estadounidenses en Reino Unido.

La unidad estadounidense afirmó que ninguno de sus integrantes estuvo involucrado en el incidente.

En un comunicado, señaló que mantiene coordinación con las autoridades británicas para preservar la seguridad de sus militares y de los residentes de la zona.

El Gobierno británico también evitó adelantar conclusiones mientras continúa la investigación.

Maquinaria pesada bloqueando una entrada a la base de la RAF en Fairford. AFP

Aumenta la atención sobre la seguridad de bases militares

El incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación en Reino Unido por posibles actividades de sabotaje, espionaje y otras amenazas contra instalaciones estratégicas.

Según información citada por medios británicos, distintas instalaciones militares han registrado numerosos incidentes relacionados con drones durante los últimos meses. Sin embargo, las autoridades no han atribuido públicamente todos esos episodios a un mismo país u organización.

El Gobierno británico también ha advertido sobre los riesgos asociados a operaciones de actores extranjeros y posibles acciones de carácter híbrido, una categoría que puede incluir desde sabotaje y espionaje hasta ciberataques y campañas de interferencia.

Rusia ha rechazado las acusaciones de estar detrás de operaciones de este tipo contra países occidentales.

La ubicación de RAF Fairford adquiere especial relevancia debido a su papel en las operaciones militares estadounidenses y a las tensiones entre Irán, Estados Unidos y Reino Unido.

El Gobierno británico había autorizado previamente el uso de determinadas bases británicas por parte de Estados Unidos para operaciones consideradas defensivas relacionadas con la amenaza de misiles iraníes.

En ese contexto, la Guardia Revolucionaria de Irán había advertido que las instalaciones utilizadas para determinadas operaciones militares podrían convertirse en objetivos legítimos.

No obstante, las autoridades británicas no han establecido públicamente que el incidente de Fairford esté relacionado con Irán, por lo que cualquier vínculo entre ambos acontecimientos debe considerarse una hipótesis no confirmada.