Perro tira bolsas de basura en la calle para evitar que su dueño aparezca en VIDEOS

La escena podría parecer sacada de una comedia ligera, pero terminó en multa. Un hombre fue identificado y sancionado en Catania, al sur de Italia, después de que las autoridades descubrieran que entrenó a su perro para tirar bolsas de basura en la vía pública y así evitar ser captado por las cámaras de vigilancia.

El caso ocurrió en el barrio San Giorgio y fue dado a conocer por el propio ayuntamiento a través de Facebook. Los videos, retomados por medios como BBC y CNN, muestran a un perro pequeño caminando tranquilamente con una bolsa en el hocico, depositándola en la calle y retirándose del lugar como si cumpliera una tarea cotidiana.

Las autoridades confirmaron que el mismo comportamiento fue captado durante dos días consecutivos. La escena, aunque llamativa, encendió las alertas. “La ingenuidad no puede convertirse nunca en una coartada para la incivilidad”, publicó el municipio en su cuenta oficial.

El respeto a la etiqueta urbana y al medio ambiente es deber de todos”, añadió el comunicado.Un plan ingenioso… pero doblemente incorrecto.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el análisis de las grabaciones “deja poco margen para la duda” sobre el entrenamiento del animal. El objetivo habría sido claro: que el perro dejara las bolsas para que su dueño no apareciera en cámara cometiendo la infracción.

En otro mensaje, las autoridades fueron tajantes: el comportamiento es “tan astuto como doblemente incorrecto, porque además de ensuciar la ciudad, intenta eludir las normas explotando al amigo de cuatro patas”. En uno de los videos, captado el 16 de febrero poco antes de las 22:30 horas en Via Pulacara, se observa con claridad la rutina del perro, que parece cumplir una orden previamente ensayada.

Gracias al seguimiento de las cámaras de vigilancia, la policía municipal logró identificar al propietario e imponerle una multa administrativa. No se precisó si hubo medidas adicionales, aunque el municipio dejó claro que la responsabilidad recae exclusivamente en el dueño y no en el animal.

El episodio se volvió viral en redes sociales, donde generó reacciones mixtas: desde risas por la aparente “habilidad” del perro, hasta críticas por el uso indebido de una mascota para evitar responsabilidades cívicas.Basura y eco-mafia: un problema que va más allá de un video

Más allá de lo anecdótico, el incidente refleja un desafío más profundo en varias regiones del país. Según reportes citados por CNN, en algunas provincias del sur y en islas como Sicilia la recolección de residuos alcanza apenas el 57 por ciento en determinadas zonas. Esto provoca que contenedores permanezcan llenos durante días y que algunos ciudadanos recurran a vertidos ilegales.

Cada año se registran cerca de 10 mil delitos relacionados con residuos en Italia, incluidos vertidos clandestinos, quema y entierro de basura, de acuerdo con el grupo ambientalista Legambiente. Las multas por abandonar desechos en la vía pública pueden oscilar entre mil 500 (30 mil pesos) y 18 mil euros (366 mil pesos), y en ciertos casos derivar en cargos penales.

Las autoridades también advierten que parte del problema está vinculado a redes del crimen organizado conocidas como la “eco-mafia”, que operan en el negocio ilegal de residuos.

En este contexto, municipios como Catania han instalado cámaras trampa para vigilar puntos críticos. La historia del perro entrenado, aunque singular, evidencia hasta qué punto algunos intentan burlar las reglas. Pero como recordó el Ayuntamiento, la creatividad no puede sustituir la responsabilidad: cuidar el entorno sigue siendo una tarea compartida.