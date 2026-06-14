Petróleo cae 4% y bolsas asiáticas avanzan tras acuerdo entre Irán y EU

Los precios del petróleo cedieron alrededor de 4% este lunes en la apertura de los mercados asiáticos, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Hacia las 00:45 GMT de este lunes, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto, referencia del mercado internacional, caía 4,03%, a 83,81 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadunidense, retrocedía 4,7%, a 80,89 dólares por barril, después de haber caído cerca de 5% en la apertura.

En tanto, las bolsas de Tokio y Seúl abrieron con fuertes alzas, impulsadas por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El índice japonés Nikkei 225 subía 4,99%, mientras que el surcoreano Kospi avanzaba 5,54%.

Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo para poner fin "de manera inmediata y permanente" a la guerra en Oriente Medio en todos los frentes, incluido Líbano, anunció este lunes el mediador paquistaní.

El presidente estadunidense, Donald Trump, dijo en redes sociales que el estrecho de Ormuz reabrirá tras la firma del acuerdo, prevista para el viernes.

El tráfico en este paso estratégico se encontraba paralizado desde el inicio del conflicto, a finales de febrero, lo que provocó un fuerte repunte de los precios del crudo.

A través del estrecho de Ormuz transita habitualmente una quinta parte del petróleo crudo mundial.