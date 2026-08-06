Trump cree que la guerra con Irán terminará "muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas que cree que la guerra con Irán terminaría pronto y señaló que las fuerzas armadas estaban teniendo problemas con el suministro de algunas armas.

En diálogo con periodistas en el Despacho Oval, Trump afirmó que las conversaciones avanzan "muy bien", y añadió: "Estoy implicado en la negociación".

"Creo que va a terminar muy pronto. No creo que puedan aguantar mucho más", dijo Trump en el Despacho Oval, en referencia a Irán.

Reuters informó el martes que el Ejército de Estados Unidos había agotado gran parte de sus reservas de misiles de largo alcance de alta precisión durante los cinco meses de guerra con Irán.

"Podría ocurrir pronto", afirmó al referirse a la reapertura de esta arteria clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Cuando se le preguntó por el estado de las reservas de municiones, Trump dijo que el país disponía de un suministro casi ilimitado de ciertas armas, pero reconoció que las existencias de otras eran limitadas.

"Disponemos de ciertos tipos de municiones muy potentes, de las que tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En el caso de otras, el suministro es algo más escaso", dijo Trump.

El mandatario señaló que las empresas de defensa estadounidenses estaban construyendo más plantas de producción, incluidas instalaciones para los misiles Patriot y Tomahawk.

Por su parte, Irán informó que alcanzó un acuerdo con el sultanato de Omán para habilitar una nueva ruta de tránsito en esta vía marítima, de la que ambos países comparten costas y que ocupa un lugar central en las tensiones con Estados Unidos.

Sin embargo, cualquier reapertura dependerá de Washington, que también ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, según fuentes iraníes citadas por medios locales.