"Cállate jetona": Captan a maestra golpeando e insultado a una alumna de secundaria| VIDEO

Un video difundido en redes sociales mostró a la profesora Perla Díaz agrediendo física y verbalmente a una estudiante en el Centro Educativo República de Cuba, lo que generó indignación y llevó a que la Policía Nacional de Honduras la detuviera horas después del incidente.

En la grabación se observa a la docente reclamando a la alumna por su comportamiento en clase, hasta que pierde el control y la cachetea, además de insultarla con expresiones como “Cállate jetona…”. En otro momento, al percatarse de que otra estudiante grababa lo ocurrido, la profesora le arrebató el teléfono celular.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las diligencias en coordinación con el director del centro educativo. Posteriormente, la Policía confirmó la detención de Perla Díaz, señalada como sospechosa del delito de trato degradante. Fue puesta a disposición del Ministerio Público, que continuará con el proceso conforme a la legislación hondureña.

La defensa de la familia

Tras la detención, una de las hijas de la profesora salió en defensa de su madre: “Mi mamá ha dedicado su vida al magisterio y nunca había pasado algo así”, expresó.

La joven aseguró que tanto ella como su hermana también son maestras y conocen la trayectoria de Díaz, quien perdió a sus padres a los 11 años y durante décadas trabajó en favor de la comunidad educativa, incluso con recursos propios.

Aunque defendió su trayectoria, la hija aclaró: “No estamos a favor de la agresión. Somos maestras y nunca nos ha pasado por la mente golpear a un estudiante”.

Según su versión, la alumna ya había faltado al respeto en otras ocasiones y ese día respondió de manera desafiante, lo que llevó a la reacción de su madre.

La familia relató que la detención ocurrió alrededor de la medianoche del jueves 9 de julio, después de que el video se viralizara y las autoridades actuaran con rapidez.