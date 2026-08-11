Israel y Venezuela retoman relaciones consulares tras años sin vínculos diplomáticos

Israel y Venezuela anunciaron este martes la reanudación de sus relaciones consulares 17 años después de que se interrumpieran los lazos diplomáticos entre ambos países.

Un comunicado conjunto de los dos gobiernos, difundido este martes, señaló que ambos reconocen "la importancia de la relación entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en la República Bolivariana de Venezuela, que sirve como un importante puente de amistad histórica entre los dos países".

"Ambos gobiernos reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países", dijo el Gobierno de Venezuela en un comunicado que también divulgó el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

El Gobierno venezolano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que una delegación humanitaria israelí visitó el país tras los devastadores terremotos de junio y que se llevaron a cabo conversaciones entre funcionarios de ambas naciones, lo que derivó en el acuerdo para reanudar los servicios consulares y mantener cooperación técnica bilateral.

La medida se produce después de que Israel enviara en junio una delegación de ayuda y respuesta a desastres a Venezuela, tras dos devastadores terremotos que dejaron más de 6.000 muertos.

A su vez, un comunicado de la cancillería israelí apuntó que "tras las conversaciones mantenidas en las últimas semanas y días entre el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, y el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Félix Plasencia, Israel y Venezuela han acordado renovar sus relaciones consulares".

"Las conversaciones dieron lugar a un acuerdo para establecer un mecanismo de coordinación que permitirá la prestación de servicios consulares a los ciudadanos de ambos países", agregó la nota.

El comunicado añadió que ambas naciones "no mantienen relaciones diplomáticas desde 2009".

Este acercamiento ocurre después del derrocamiento del antiguo líder de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar llevada a cabo en enero por tropas especiales de Estados Unidos.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, dirige ahora el país bajo una fuerte presión del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel en enero de 2009, pocos días después del inicio de una ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, en un gesto que fue acompañado por Bolivia.

Irán fue por años uno de los principales aliados de Venezuela, otro gran productor de petróleo que también tiene años bajo sanciones estadounidenses, y condenó la reciente intervención de Washington en Caracas.