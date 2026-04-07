Israel dice que Irán lanzó misiles tras acuerdo de alto al fuego

El ejército israelí dijo que Irán lanzó misiles hacia su territorio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que postergó por dos semanas un devastador ataque contra infraestructuras iraníes.

Al mismo tiempo, el mandatario republicano se mostró dispuesto a un alto el fuego si Teherán reabre completamente el estrecho de Ormuz, crucial para el crudo y la economía mundial.

Las Fuerzas Armadas israelíes "han identificado misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Se están activando los sistemas de defensa para interceptar esta amenaza", indicaron las fuerzas militares en la plataforma Telegram.

Se escucharon explosiones desde Jerusalén y Jericó, en la Cisjordania ocupada, según corresponsales de la AFP.

Unos 20 minutos después de informar del ataque iraní, el ejército israelí autorizó a los habitantes, a través de la misma plataforma, a abandonar los refugios donde se los había instado a refugiarse.

Pacto de alto al fuego

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha intensificado desde el inicio de 2026, después de que Washington y Tel Aviv lanzaran ataques aéreos contra infraestructura iraní, a pesar de que Teherán no poseía armas nucleares ni representaba una amenaza inminente.

La tensión se ha visto reflejada en la movilización de defensas israelíes, con sistemas antimisiles desplegados ante cualquier indicio de lanzamiento iraní.

Las autoridades en Jerusalén y áreas de Cisjordania han reportado explosiones que obligaron a la población a resguardarse, lo que evidencia la creciente capacidad de Irán para responder de manera limitada, pero efectiva, a la presión militar.

Analistas señalan que estos movimientos ponen de relieve la volatilidad de la zona y la falta de canales diplomáticos estables hasta el momento.

El reciente anuncio de Donald Trump sobre un alto el fuego condicionado a la apertura del estrecho de Ormuz ha introducido un respiro temporal, aunque incierto. El mandatario estadounidense presentó esta suspensión como un paso hacia un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, sustentado en una propuesta de 10 puntos presentada por Teherán.

Sin embargo, tanto Estados Unidos como Israel mantienen capacidad ofensiva en la región, y la situación sigue siendo altamente frágil ante cualquier malentendido o provocación.

El contexto económico también se ha visto afectado: el estrecho de Ormuz es una vía estratégica para el petróleo mundial, y cualquier interrupción directa o indirecta por la escalada militar tiene repercusiones inmediatas en los mercados internacionales.

Expertos advierten que, aun con el alto el fuego temporal, la incertidumbre sobre los ataques y contraataques mantiene elevados los precios del crudo y genera presión sobre economías dependientes del suministro energético, reflejando cómo la guerra trasciende lo militar para impactar directamente a nivel global.