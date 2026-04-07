Trump suspenderá ataques contra Irán si abre el estrecho de Ormuz de forma INMEDIATA

El presidente Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas en Irán, condicionado a que la República Islámica garantice la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz.

Según su mensaje en la red social Truth Social, la decisión se tomó tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo Asim Munir, quienes solicitaron detener la ofensiva prevista para esa noche. Trump aseguró que Estados Unidos ya ha cumplido “todos los objetivos militares” y que se encuentra muy avanzado en un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, basado en una propuesta de 10 puntos presentada por Teherán.

Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz

El New York Times informó que la propuesta de cese al fuego abría sido aceptada por el nuevo líder supremo iraní.

El presidente de Pakistán había dado a conocer que sostenía pláticas diplomáticas con la administración de Trump en busca de un alto al fuego o al menos un aplazamiento de los ataques anunciados para este martes 7 de abril.

"Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo”, dijo el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Poco después, Trump aseguró por su cuenta que se encontraba en negociaciones intensas con autoridades de Pakistán e Irán para alcanzar un posible acuerdo que detuviera los ataques que, según sus palabras, podrían "aniquilar a toda una civilización".

En su mensaje, Trump destacó que casi todos los puntos de conflicto previos entre ambos países han sido resueltos y que el periodo de suspensión permitirá finalizar y consolidar el acuerdo, describiendo esta acción como un esfuerzo conjunto por la paz en Medio Oriente.

¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio. Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación.

A diferencia de ocasiones pasadas, los 10 puntos que supuestamente Irán abría mandado para aceptar un alto al fuego y reabrir el estrecho de Ormuz no se han dado a conocer.

Hasta ahora, Irán no ha confirmado oficialmente que acepte los términos de Trump ni que esté dispuesto a abrir el estrecho de Ormuz.

¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio. Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación.

" En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse", sentenció Trump.

En los 39 días de guerra, Irán a desmentido en numerosas ocasiones los dichos de Estados Unidos e Israel sobre supuestas negociaciones. Además, hasta hace unas horas, el gobierno iraní aseguraba estar dispuesto a enfrentar los ataques masivos estadunidenses una vez que el ultimátum de 48 horas llegara a su fin.